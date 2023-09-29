В Украине прогнозируют подорожание хлеба, овощей и мяса: какой продукт подешевеет

В Украине в ближайшее время могут подорожать хлеб и овощи из "борщового набора". Фермеры и эксперты объясняют это тем, что дорожают энергоносители и последствиями войны.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Какой урожай у фермеров и почему возникли проблемы

Фермер Александр Чубук соей засеял 155 гектаров и с каждого имеет более 3 тонн бобов. Он говорит, что такой урожай у него второй раз за 16 лет. Однако фермер этому не очень радуется, поскольку в этом году соя оказалась дешевой.

Александр Чубук

"В этом году две недели назад соя стоила 20 тысяч гривен. Сегодня можно продать за 11", – говорит фермер.

Так что пока, по плану Александра, она будет лежать в хранилище. Рядом с убранной пшеницей. Он отмечает, что цена пшеницы сейчас дешевле себестоимости.

"Цена ее на сегодняшний день 3500-3700 грн за тонну. Себестоимость у меня 4200-4300 грн. До войны она стоила около 8 тысяч", – отмечает фермер.

В общей сложности украинские аграрии собрали около 22 миллионов тонн зерна. И это несмотря на то, что часть полей – под оккупацией или заминированы.

"Это даже на 3-5% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было собрано 21 млн и 300 тысяч. Это очень хороший показатель", – говорит первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Насколько изменятся стоимость продуктов: в какую копейку влетит зимний запас

Но большинство фермеров, как и Александр, не знают: куда теперь пшеницу сбыть.

"70% пшеницы мы экспортируем. А порты не работают. Черное море не работает, новых каналов нет. Европа не хочет, чтобы наше зерно туда заходило", – говорит фермер.

Почему в Украине может подорожать хлеб

С зерном, которое традиционно продавали на внутреннем рынке — тоже есть проблемы. Это преимущественно касается пшеницы, которую перемалывают в муку. На ее качество, в частности, повлияла мягкая зима. А еще – дождливая погода во время сбора урожая.

Если же добавить стоимость энергоносителей, расходы на логистику и рост зарплат сотрудников — эксперты предупреждают — хлеб будет постепенно дорожать.

"Фактически, когда выросли тарифы на свет, цены на хлеб каждый месяц 0,8 до 1% цена на хлеб тенденция растет. И на осень они тоже об этом говорят, что +1, +1,5% может расти цена на хлеб", – говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

А вот гречка наоборот будет дешеветь. Из-за спада цен на внешних рынках, по прогнозам — до конца года в розницу она может стоить 25-30 гривен за килограмм.

Овощи тоже подорожают: причины

Большинство овощей ближе к зиме наоборот будет дорожать. Чтобы не испортились – овощи нужно держать в хранилищах. А это – дополнительные затраты, в частности, на энергоносители.

"Это может привести к росту +10+15% в зависимости от категории продукции", — подчеркивает Денис Марчук.

Николай Гордийчук картофель выращивает уже 18 лет. Хранить ее нужно в специальной камере. В 2022-м из-за российских обстрелов – были постоянные отключения света, пришлось купить генераторы.

Николай Гордейчук

Ежегодно в Украине выращивают до 20 миллионов тонн картофеля. И даже в войну меньше сажать ее не стали. Но и селяне, и большинство фермеров – надежных хранилищ для хранения, как у Николая, не имеют. Поэтому стараются как можно быстрее ее реализовать сейчас. А когда начнут продавать из хранилищ, сразу поднимут цены.

"Мы думаем, что где-то в ноябре-декабре цена вырастет, например, то, что сейчас имеем, по 6 грн — она 8-10 грн будет стоить", — говорит Николай Гордийчук.



После прошлогоднего дефицита, фермеры принялись сажать лук. В их числе и Александр Чубук. Впрочем, лук, в этом году уродился щедро. Сушить и хранить негде. Поэтому большинство фермеров его тоже пытаются распродать: его цена 5-10 грн за килограмм. Но и позже стоимость радикально поднимется вряд ли.

"Я думаю, что больше 20 грн она не будет", – говорит фермер.

Какими будут цены на мясо

До конца года, говорят эксперты, кое-что прибавит в цене и мясо. В частности, курятина в среднем – до 5%. В 2022-м в результате боевых действий поголовье птицы сократилось. В настоящее время производство снова наращивают. Но – дорожают комбикорма и повышаются логистические расходы.

Значительно больше, чем птицеводство, пострадало производство свинины. Но дефицита не ощущается. Летом цены несколько просели. Но ближе к новогодним праздникам – из-за увеличения спроса, по прогнозам, снова вырастут.

"Мы тоже ожидаем, что это будут 3-6% ", – говорит ведущая научная сотрудница ННЦ "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.



Несмотря на все проблемы, связанные войной, фермеры уверяют: дефицита продовольствия в Украине не будет. К примеру, Александр Чубук уже готовится высевать озимую пшеницу. Мол, земля резвиться не должна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН онлайн | Телемарафон "Единые новости" онлайн 1+1 онлайн | Новости Украины

Напомним, в Украине повысят пенсии для большинства получателей по новой бальной системе.

Читайте также: