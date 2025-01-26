В Украине произошел резкий скачок смертности: демограф шокировал цифрой

Несмотря на то, что пока нет окончательных данных за весь 2024 год, Александр Гладун называет ситуацию тревожной.

За первое полугодие прошлого 2024 года в Украине произошел резкий скачок смертности, которая в 2,8 раза больше рождаемости.

Об этом сообщил в интервью ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Для сравнения он привел данные предыдущих лет: в 2019 году на 100 родившихся в Украине было 188 умерших, а в 2021 году, который считается ковидным с высокой смертностью, на 100 рождений приходилось 263 умерших.

Также читайте Сколько человек осталось в Украине: демограф назвал реальную цифру

“В 2022 году на 100 рождений также было 263 умерших, а в 2023 году на 100 рождений 265 умерших. Приблизительно одинаковый уровень. А если взять первое полугодие 2024, то на 100 рождений было уже 286 смертей. Есть значительный скачок”, — сказал демограф.

Несмотря на то, что пока нет окончательных данных за весь 2024 год, Александр Гладун называет ситуацию тревожной.

“Чтобы не происходило сокращение населению за счет природного фактора, нужно, чтобы на 100 рождений приходилось 100 умерших, тогда численность населения не будет уменьшаться. А пока смертность в 2,8 раза больше”, — отметил он.

По его словам, по сравнению с 2022 и 2023 годами в Украине произошло повышение количества умерших и сокращение уровня рождаемости, что объяснимо тем, что украинцы, вероятно, решили подождать с рождением детей, пока не закончится война.

"Рост смертности в этом соотношении указывает на то, что продолжаются ожесточенные бои на фронте, люди погибают во время воздушных атак врага. Также очень сильно на здоровье граждан оказывают влияние постоянные стрессы, невозможность получить своевременно медицинскую помощь, обострение хронических и психологических заболеваний. К сожалению, подобная ситуация характерна для периода войны в любой стране", – подчеркнул Александр Гладун.

Полное интервью ТСН.ua с Александром Гладуном о том, действительно ли ситуация с демографией набрала катастрофические очертания, читайте здесь.

Читайте также: