В Украине провели уникальную операцию: женщине палец с ноги пересадили на руку

Ольга Василюк / © ТСН

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В Украине пациентке впервые пересадили второй палец ноги на место утраченного второго пальца на руке. До этого хирурги могли пересаживать пальцы со стоп на место большого пальца на руке.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Коваленко.

Ольга до сих пор не может поверить в то, что произошло. Внезапно, как сама говорит, на ровном месте.

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«Я упала с лестницы. Когда встала, посмотрела — у меня на руке нет полпальца. Я даже не почувствовала», — говорит Ольга.

Это был указательный палец на правой руке. Хирурги пытались спасти потерянный палец, но неудачно. Впоследствии часть пришлось удалить. Осталась такая вот культя. Но женщине жить с ней было некомфортно, ведь она — актриса театра.

«Хотя я играла спектакли и так, я прикрывала, надевала такой как бы нарукавник и активно, если руками шевелила, то незаметно говорили», — говорит пациентка Ольга Василюк.

© ТСН

И лишь спустя полтора года Ольга решилась на вторую операцию. Ее делали в центре хирургии и трансплантации имени Шалимова. Там предложили трансплантировать палец на руку — с ноги.

Ольге пересадили палец ноги на потерянный указательный руки. Такую операцию в Украине делали впервые.

«Это мы сделали впервые микрохирургическую пересадку пальца со стопы, второго пальца со стопы в позицию утраченного второго пальца кисти», — говорит заведующий отделением микрососудистой пластической и восстановительной хирургии Евгений Симулик.

Трансплантация сложная, потому что у женщин сосуды более узкие, чем у мужчин. А Ольга еще имеет хрупкое телосложение, то есть сосуды еще уже. В дополнение еще и синдром Рейно — это когда мерзнут конечности. Из-за суженных спазмом сосудов — кровь не попадает в нужном количестве к пальцам, а это важно, чтобы палец прижился и нормально функционировал. Поэтому все мельчайшие сосуды надо внимательно сшить между собой.

Дата публикации 20:10, 18.04.25 Количество просмотров 9 ТОП новостей ТСН 18 апреля. Зверский удар по Харькову! Переговоры в Париже! Новые санкции против россиян

После сделки прошло 16 дней. Хирург говорит, что результат доволен. Глядя на руки Ольги, сразу не замечаешь, что палец не с руки.

Ольга сейчас очень радуется операции. Скоро ее будут выписывать. Но впереди еще перевязки будут вытягивать спицы, а дальше — реабилитация и восстановление функции пальца.

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