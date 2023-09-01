В Украине проверят все справки ВЛК: адвокат объяснила, как накажут уклонистов и беглецов за границу

Президент Владимир Зеленский заявил о проверке всех решений военно-врачебной комиссии (ВВК) по инвалидности и непригодности к военной службе, выданные с начала полномасштабной войны в Украине, которые могут быть связаны с коррупцией. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

Об этом президент сообщил 30 сентября после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии", — отметил Зеленский.

Как накажут уклонистов

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, как могут наказать уклонистов от мобилизации.

Так, за использование заведомо поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса. Наказание предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (67 100 гривен) либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до двух лет.

“Тот, кто получил поддельное заключение ВВК, по которому была установлена непригодность к военной службе с исключением из военного учета, или временная непригодность и получил в связи с этими обстоятельствами отсрочку от призыва во время мобилизации и, возможно, уехал за границу, в случае разоблачения может быть привлечен к уголовной ответственности по ч.4 ст. 358 УК”, – объяснила адвокат.

Конечно, такие факты изначально должны быть выявлены в результате проверок комиссий ВЛК, определяющих степень пригодности к военной службе, отметила ТСН.ua Марина Бекало. А уже после соответствующего расследования в отношении лиц, получивших заведомо поддельные справки, будут возбуждены уголовные дела.

Беглецов могут экстрадировать в Украину

Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что мужчин, выехавших за границу с помощью поддельных справок, могут экстрадировать в Украину.

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