В Украине проверяют 1734 угрожающих человека: в ГБР рассказали о том, кто это

Сейчас в Украине проверяются 1734 человека на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили в ГБР.

"Сейчас ГБР проверяет на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности 1734 человека. Ежемесячно мы сообщаем обществу о количестве уголовных производств относительно государственной измены и коллаборционизма, открытых Государственным бюро расследований с начала полномасштабного вторжения. Среди фигурантов есть служащие среднего звена, есть чиновники, есть народные депутаты. Параллельно ведется работа с людьми, которые подозреваются в возможном сотрудничестве с государством-агрессором, они постоянно проверяются. Если у следователя возникает подозрение, что такой человек может быть агентом, то начинается проверка на полиграфе, с такими людьми начинают теснее работать правоохранительные органы. Ежемесячно проверяется более 1 тыс. человек", — сообщила в комментарии для ТСН.ua советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

В свою очередь, спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил следующее: "Что касается статьи "Госпредательство", то есть 700 человек, которые по материалам СБУ получили подозрение. В отношении них собрана соответствующая доказательная база, которая позволила прокурорам санкционировать выдачу подозрения".

Ранее в ГБР прокомментировали обстоятельства гибели четырех военных в Черниговской области.

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