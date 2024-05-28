В Украине проводят уникальные военные тренировки: после их завершения есть те, кто хочет мобилизоваться

Бригада «Азов» возобновила тренинги для всех желающих. За небольшой донат на полигонах бойцы показывают элементарные упражнения, рассказывают о службе и даже учат стрелять из автоматов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

110 украинцев эти выходные провели на полигоне. Здесь «Азов» организовал обучение. Всех делят на группы и разводят по площадкам.

34-летний Алексей хромает, он рассказывает, у него нет травм, просто ноги разной длины. К службе в армии Алексей не пригоден, но готовиться, говорит, надо ко всему. Такого же мнения здесь все.

У Юрия больное сердце, но он решил, что готов воевать.

Юрий

Инструкторам помогал "Безумный". В боях за Мариуполь он лишился ноги, на боевые его больше не пускают. Но в бригаде, говорит, есть и другие – мирные должности. В частности, и те, где нужно помогать новобранцам.

Все пришедшие на обучение "Азова" узнают о видах взрывчатки и проходят медицинскую подготовку.

Самая интересная часть – стрельбы. В тире всем выдают автоматы и по десять патронов. У многих, когда заряжают патроны – трясутся руки. Далее получасовой инструкт. Потом еще немного разъяснений от инструктора. И, наконец, раздаются первые выстрелы.

Однако уже после короткой выучки здесь есть те, кто решил уходить на фронт.

Обучение "Азову"

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