В Украине проводят уникальные военные тренировки: после их завершения есть те, кто хочет мобилизоваться

"Азов" проводит военную подготовку
Бригада «Азов» возобновила тренинги для всех желающих. За небольшой донат на полигонах бойцы показывают элементарные упражнения, рассказывают о службе и даже учат стрелять из автоматов.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.
110 украинцев эти выходные провели на полигоне. Здесь «Азов» организовал обучение. Всех делят на группы и разводят по площадкам.
34-летний Алексей хромает, он рассказывает, у него нет травм, просто ноги разной длины. К службе в армии Алексей не пригоден, но готовиться, говорит, надо ко всему. Такого же мнения здесь все.
У Юрия больное сердце, но он решил, что готов воевать.
Инструкторам помогал "Безумный". В боях за Мариуполь он лишился ноги, на боевые его больше не пускают. Но в бригаде, говорит, есть и другие – мирные должности. В частности, и те, где нужно помогать новобранцам.
Все пришедшие на обучение "Азова" узнают о видах взрывчатки и проходят медицинскую подготовку.
Самая интересная часть – стрельбы. В тире всем выдают автоматы и по десять патронов. У многих, когда заряжают патроны – трясутся руки. Далее получасовой инструкт. Потом еще немного разъяснений от инструктора. И, наконец, раздаются первые выстрелы.
Однако уже после короткой выучки здесь есть те, кто решил уходить на фронт.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АЗОВЦЫ предлагают ПЫТАТЬ СЕБЯ "В БОЯХ" на два дня!
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