В Украине провозгласили манифест украинской кухни: зачем это нужно

Этим манифестом его подписанты ставят задачу изменить отношение к украинской кухне.
В Украине провозгласили манифест украинской кухни. Цель: развитие отечественного гастротуризма и поиск новых формул для приготовления старых блюд.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 февраля.
Манифест подписали более трех десятков известнейших украинских шеф-поваров и представители власти. Вместе они берутся за возрождение украинской кухни и тем самым ее популяризацию в мире. Сейчас наши блюда воспринимают как домашние. И потому этим манифестом его подписанты ставят задачу изменить отношение к украинской кухне.
К тому же, убежден Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, после подписания манифеста наши шансы на то, что борщ включат в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, значительно увеличиваются.
"Наша национальная кухня, мало того, что есть, чем гордиться – только борщей 25 штук мы насчитали и это по меньшей мере из разных регионов – но и она разная вкусовая в зависимости от региона", – сказал Александр Ткаченко.
"Завтра ничего не произойдет, но через пять лет, когда вы приедете, например, в Германию или Мюнхен, вы зайдете в магазин, а там продается брынза. И вы скажете: брынза в Мюнхене? Да, потому что благодаря этому объединению у людей изменится подход", — добавил кулинар Евгений Клопотенко.
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