В Украине работает только каждый третий человек с инвалидностью: как в Минсоцполитики предлагают решить эту проблему

А те украинцы с ограниченными возможностями, которые все же работают, получат малые зарплаты.
В Украине только каждый третий человек с инвалидностью трудоустроен. Такие данные сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".
Так, по информации Лазебной, сейчас в стране почти три миллиона людей с инвалидностью и половина из них в трудоспособном возрасте. Однако большинство лишены возможности работать. Кроме того, она говорит, что те люди, которые и имеют работу, получают мизерную заработную плату.
Глава Минсоцполитики предлагает органам государственной власти стать примером для работодателей и создать условия для устройства людей с инвалидностью к себе на работу.
Напомним, Кабинет министров Украины повысил надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
Как сообщалось, за год в Украине на треть увеличилось количество фрилансеров.