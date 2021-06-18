В Украине работает только каждый третий человек с инвалидностью: как в Минсоцполитики предлагают решить эту проблему

А те украинцы с ограниченными возможностями, которые все же работают, получат малые зарплаты.

В Украине только каждый третий человек с инвалидностью трудоустроен. Такие данные сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Так, по информации Лазебной, сейчас в стране почти три миллиона людей с инвалидностью и половина из них в трудоспособном возрасте. Однако большинство лишены возможности работать. Кроме того, она говорит, что те люди, которые и имеют работу, получают мизерную заработную плату.

Глава Минсоцполитики предлагает органам государственной власти стать примером для работодателей и создать условия для устройства людей с инвалидностью к себе на работу.

Напомним, Кабинет министров Украины повысил надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

Как сообщалось, за год в Украине на треть увеличилось количество фрилансеров.

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