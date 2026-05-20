В Украине радикально меняются правила приема у семейных врачей

В Украине меняются правила приема к семейным врачам

В Украине меняются правила записи к узким специалистам и коммуникация между пациентом и семейным врачом. С 20 мая внедряется строгий принцип персональной ответственности за пользование медицинскими информационными системами (МИС). Это означает конец практике «дистанционных» направлений по телефону или выписывания рецептов медсестрами.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Какие изменения ожидают пациентов

Теперь медсестра больше не может заходить в систему под аккаунтом врача и давать рецепты или справки. Это может спровоцировать большие очереди к медикам.

Также у семейного врача больше нельзя будет получить электронное направление без фактического присутствия пациента на приеме. Пациенты говорят, что это очень неудобно, потому что надо будет отстоять много очередей к медикам.

Создадут ли новые правила очереди к медикам

В амбулаториях рекомендуют не делать поспешных выводов и надеются, что система скоро наладится.

Эксперты и врачи признают: на первых этапах нагрузка на семейных врачей и терапевтов действительно может вырасти, ведь каждому, кому нужен банальный рецепт на постоянные лекарства или направление на плановый анализ, придется физически прийти и сесть в кресло перед врачом.

С другой стороны, такой шаг призван навести порядок в финансировании медицины от НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), исключить «приписывание» фейковых визитов, а также гарантировать, что пациент действительно проходит осмотр у специалиста, а не занимается опасным самолечением по советам из Интернета.

Пациентам советуют заранее планировать свои визиты в амбулатории и подстраиваться под обновленный, значительно более жесткий график электронной записи.

