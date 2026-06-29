В Украине расширяется зона принудительной эвакуации: видео

Эвакуация в Днепропетровской области / © ТСН

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В Днепропетровской области расширяется зона принудительного выезда. Число эвакуационных рейсов сейчас достигло рекордного уровня — бывает по сто человек в день, сообщают в гуманитарной миссии «Пролиска». Ведь только из Шахтерского и Синельниковского районов в течение месяца должны выехать все семьи с детьми, а это более семи тысяч человек. Значительная часть из них — это переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые уже во второй или даже в третий раз теряют дом.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Как проходит эвакуация

Анастасия Неверная, корреспондент ТСН: «17 июня была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из Шахтерского и ещё более 20 населённых пунктов. Жители, которые до этого ещё колебались, начали активно выезжать. Сегодня только гуманитарная миссия „Пролиска“ вывозит почти 100 человек».

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В толпе, собравшейся возле эвакуационного транспорта, бросается в глаза большая семья — два поколения: родители и дети. Самый маленький мальчик крепко прижимается к маме. На вопрос журналистов, знают ли они, куда именно сейчас направляются, взрослые отвечают с отчаянием: «В пустоту, едем в пустоту».

На следующей точке сбора навстречу эвакуационному автобусу с громким шумом выбегает целая толпа детей. Это местный реабилитационный центр срочно переезжает в город Желтые Воды.

Малыши воспринимают этот внезапный переезд скорее как увлекательное приключение. А вот их мамам невыразимо грустно и страшно покидать родной город. Однако оставаться под постоянными обстрелами сил больше нет.

Социальные автобусы переоборудовали в эвакуационные

Из-за постоянных атак со стороны Российской Федерации число желающих выехать с каждым днём стремительно растёт, рассказывают координаторы, которые непосредственно занимаются спасением гражданского населения.

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Виталий Гричкоёдов, представитель гуманитарной миссии «Пролиска»: «Что касается Шахтерского, у нас здесь курсировали социальные автобусы, а теперь мы были вынуждены перепрофилировать эти социальные автобусы и запустить их в качестве эвакуационных рейсов. Каждый день у нас здесь дежурят автобусы, осуществляющие эвакуацию. Транспорта хватает, но масштабы эвакуации значительно возросли».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 НОВОСТИ 29 июня | УГРОЗА ОТКЛЮЧЕНИЙ для всех областей! Где всплыла ЯХТА ПУТИНА?!

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