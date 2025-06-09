В Украине рассказали об уникальных разработках военной техники: видео

Техника для разминирования / © ТСН

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На Львовщине открыли крупнейший в Европе полигон, где будут испытывать различные средства разминирования — от тяжелой техники до дронов. Ведь для разминирования сотни тысяч гектаров украинской земли, нашпигованной вражескими минами, нужны не только люди, но и технологии.

Корреспондент ТСН Маричка Кужик побывала на полигоне.

Дроны, инженерные модули, бронетехника, чтобы представить свои разработки, на открытие полигона съехались представители почти сотни компаний. Технологии разминирования будут испытывать именно здесь.

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«Здесь будут проходить практические учения. Если теоретические задачи можно проводить в разных городах Украины, то что касается практического выполнения задач, они могут использовать этот полигон. Это что касается и гуманитарного и боевого разминирования», — говорит начальник управления противоминной деятельности Олег Шуварский.

Полигон на Львовщине / © ТСН

Здесь также представили наземный противоминный роботизированный комплекс.

«Она берет вес на себя до 300 килограмм. Можно перевозить БК, можно эвакуацию медицинскую делать, минные поля проезжать. Также делаем систему для самосвала, что она может приехать сама сбросила БК и сама поехала», — говорит директор компании-разработчика Назар Приймак.

Управление простое — пульт в руках, и техника уже в пути. Машина легко преодолевает препятствия.

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Другая разработка — обследует почву дистанционно, она уже готова к массовому производству.

«Это уникальная разработка ее дистанционное управление более километра. Когда мы имеем там сотни тысяч гектаров полей, которые нужно быстро, качественно обследовать на взрывоопасные предметы, как раз эта машина дает возможность это сделать», — говорит заместитель директора компании-разработчика Владимир Бешлей.

Еще одно направление разминирования — дроны с тепловизорами и многоспектральными камерами. Это выглядит как фантастика, но такие птички действительно видят закопанные глубоко в землю мины.

По данным специалистов, из-за нападения россиян сейчас потенциально опасная, то есть заминированная территория Украины, превышает площадью такую страну как Греция.

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«139 тысяч квадратных километров является территория, которая вероятно загрязнена взрывоопасными предметами. Из них 14 тысяч это акватории. На сегодняшний день на 31 тысяча квадратных километров уже сейчас операторы противоминной деятельности осуществляют мероприятия гуманитарного разминирования. Это очень большие вызовы для Украины», — говорит начальник управления противоминной деятельности Олег Шуварский.

Разминировать поля вручную наши взрывотехники физически не успевают. Именно поэтому нужны новые технологии. Новый полигон будет работать и как тренировочная площадка, и как центр испытаний. Здесь будут готовить саперов, тестировать технику и внедрять все новшества, которые могут спасать жизни.

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