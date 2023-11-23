В Украине растет дефицит электричества еще до массированных ударов РФ: готовиться ли к отключениям света

В среду, 22 ноября, с приходом первых серьезных морозов в энергосистеме Украины зафиксировали дефицит электроэнергии. Чтобы сбалансировать систему, Укрэнерго пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей.

Готова ли энергосистема Украины к погрузке зимой и что будет во время первых массированных обстрелов кафиров — читайте в материале ТСН.ua.

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Какие причины дефицита в энергосистеме Украины

В пресс-службе "Укрэнерго" назвали следующие причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции,

повышенная аварийность блоков электростанций, как пояснили в энергокомпании, часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как к повреждению.

недостаточность объемов импорта электроэнергии из Евросоюза

Поэтому украинцев призывают бережно потреблять электроэнергию в течение суток:

с 9-00 до 19-00 все, что можно не включать – не включаем, все лишнее – выключаем.

особенно внимательно – с 17-00 до 19-00. В настоящее время минимально используйте энергоемкие электроприборы.

не включайте одновременно мощные электроприборы, снизьте время работы обогревателей и бойлеров, выключайте свет в пустых помещениях, переносите стирку на ночные часы суток.

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Будут ли украинцы без света еще до массированных атак РФ: что говорят эксперты

Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Геннадий Рябцев в комментарии ВВС Украина называет такую ситуацию "нормальной" и призывает не драматизировать сообщения о дефиците электроэнергии. По его словам, ситуацию с нехваткой электроэнергии Украина уже долгое время разрешает с помощью импорта со стороны западных соседей – Словакии, Румынии, Молдовы.

"Это нормально. Мы сейчас работаем в синхронном режиме с ними. Когда у нас возникает недостаток в отдельные часы, то мы привлекаем наших соседей. Когда у них возникает дефицит – они пользуются нашими возможностями", – объясняет специалист.

Блэкаут в Киеве в 2022 году / Фото: Associated Press

Будут ли отключения света из-за похолодания: оценка Yasno

Гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заверил, что электроэнергии хватает и похолодание не повлечет за собой отключений света.

"Мы видим, что каждый день немного холодает, немного возрастает потребление. Но я всегда говорю, что мы пережили август, он был достаточно жарким с большим потреблением. У нас, во-первых, хватает электроэнергии, во-вторых, сети в целом по стране справляются. Поэтому мы со светом – это хорошая новость", – заметил он.

Угрожают ли Украине блекауты зимой: прогнозы министра энергетики и главы "Укрэнерго"

И председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, и министр энергетики Герман Галущенко дали оптимистический прогноз по прохождению зимы.

По словам Кудрицкого, риски есть, ведь 800 ракет – это не малый ресурс для того, чтобы что-нибудь повредить в энергосистеме, однако он считает, что не нужно паниковать.

"Энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и весной войдем с рабочей энергосистемой. Думаю, что все будем со светом тоже", – заявил Кудрицкий, однако он не исключает, что могут возникнуть проблемы из-за обстрелов.

Он подчеркнул, что на будущее лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.

О рисках, но временных, говорит также министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, в нынешнем году в Украине впервые подготовили системы защиты от вражеских атак.

"Система готова к прохождению сезона и с точки зрения генерации, и с точки зрения передачи электроэнергии. Поэтому единственное, что может повлиять драматично, – это действительно обстрелы. Спрогнозировать, каков будет масштаб тех обстрелов, какое влияние будет, какие разрушения будут – это очень сложно. Поэтому, безусловно, кроме подготовки просто системы, есть еще внедренные системы защиты, которые мы тоже впервые реализуем", — рассказал Герман Галущенко.

Однако министр добавил, что в случае мощных атак в Украине возможны временные блекауты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Блэкауты и графики отключений света будут? | Министр энергетики Герман Галущенко

Графики отключения света разработаны

Несмотря на оптимистичные прогнозы властей, графики отключения электроэнергии в Украине были разработаны и утверждены для всех областей еще в октябре. Некоторые органы местной власти и энергетические компании опубликовали графики отключений света в своих регионах еще в сентябре, а некоторые только недавно. Однако в НАК "Укрэнерго" отмечают, что они будут задействованы только в случае необходимости.

Тем временем в ДТЭК отметили, что графики отключений электроэнергии будут применяться только по двум причинам:

ограниченное генерирование электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе;

из-за новых российских обстрелов энергетические объекты выйдут из строя.

Напомним, Украина создала три уровня защиты от российских атак и дронов.

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