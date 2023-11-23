В Украине растет дефицит электричества еще до массированных ударов РФ: готовиться ли к отключениям света

По состоянию на 23 ноября потребление электроэнергии продолжает расти.
В среду, 22 ноября, с приходом первых серьезных морозов в энергосистеме Украины зафиксировали дефицит электроэнергии. Чтобы сбалансировать систему, Укрэнерго пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей.
Готова ли энергосистема Украины к погрузке зимой и что будет во время первых массированных обстрелов кафиров — читайте в материале ТСН.ua.
Какие причины дефицита в энергосистеме Украины
В пресс-службе "Укрэнерго" назвали следующие причины дефицита:
- увеличение потребления из-за похолодания, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции,
- повышенная аварийность блоков электростанций, как пояснили в энергокомпании, часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как к повреждению.
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из Евросоюза
Поэтому украинцев призывают бережно потреблять электроэнергию в течение суток:
- с 9-00 до 19-00 все, что можно не включать – не включаем, все лишнее – выключаем.
- особенно внимательно – с 17-00 до 19-00. В настоящее время минимально используйте энергоемкие электроприборы.
- не включайте одновременно мощные электроприборы, снизьте время работы обогревателей и бойлеров, выключайте свет в пустых помещениях, переносите стирку на ночные часы суток.
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Будут ли украинцы без света еще до массированных атак РФ: что говорят эксперты
Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Геннадий Рябцев в комментарии ВВС Украина называет такую ситуацию "нормальной" и призывает не драматизировать сообщения о дефиците электроэнергии. По его словам, ситуацию с нехваткой электроэнергии Украина уже долгое время разрешает с помощью импорта со стороны западных соседей – Словакии, Румынии, Молдовы.
"Это нормально. Мы сейчас работаем в синхронном режиме с ними. Когда у нас возникает недостаток в отдельные часы, то мы привлекаем наших соседей. Когда у них возникает дефицит – они пользуются нашими возможностями", – объясняет специалист.
Будут ли отключения света из-за похолодания: оценка Yasno
Гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заверил, что электроэнергии хватает и похолодание не повлечет за собой отключений света.
"Мы видим, что каждый день немного холодает, немного возрастает потребление. Но я всегда говорю, что мы пережили август, он был достаточно жарким с большим потреблением. У нас, во-первых, хватает электроэнергии, во-вторых, сети в целом по стране справляются. Поэтому мы со светом – это хорошая новость", – заметил он.
Угрожают ли Украине блекауты зимой: прогнозы министра энергетики и главы "Укрэнерго"
И председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, и министр энергетики Герман Галущенко дали оптимистический прогноз по прохождению зимы.
По словам Кудрицкого, риски есть, ведь 800 ракет – это не малый ресурс для того, чтобы что-нибудь повредить в энергосистеме, однако он считает, что не нужно паниковать.
"Энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и весной войдем с рабочей энергосистемой. Думаю, что все будем со светом тоже", – заявил Кудрицкий, однако он не исключает, что могут возникнуть проблемы из-за обстрелов.
Он подчеркнул, что на будущее лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.
О рисках, но временных, говорит также министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, в нынешнем году в Украине впервые подготовили системы защиты от вражеских атак.
"Система готова к прохождению сезона и с точки зрения генерации, и с точки зрения передачи электроэнергии. Поэтому единственное, что может повлиять драматично, – это действительно обстрелы. Спрогнозировать, каков будет масштаб тех обстрелов, какое влияние будет, какие разрушения будут – это очень сложно. Поэтому, безусловно, кроме подготовки просто системы, есть еще внедренные системы защиты, которые мы тоже впервые реализуем", — рассказал Герман Галущенко.
Однако министр добавил, что в случае мощных атак в Украине возможны временные блекауты.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Блэкауты и графики отключений света будут? | Министр энергетики Герман Галущенко
Графики отключения света разработаны
Несмотря на оптимистичные прогнозы властей, графики отключения электроэнергии в Украине были разработаны и утверждены для всех областей еще в октябре. Некоторые органы местной власти и энергетические компании опубликовали графики отключений света в своих регионах еще в сентябре, а некоторые только недавно. Однако в НАК "Укрэнерго" отмечают, что они будут задействованы только в случае необходимости.
Тем временем в ДТЭК отметили, что графики отключений электроэнергии будут применяться только по двум причинам:
- ограниченное генерирование электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе;
- из-за новых российских обстрелов энергетические объекты выйдут из строя.
Напомним, Украина создала три уровня защиты от российских атак и дронов.
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