В Украине растут цены на коммунальные услуги: сколько теперь придется платить за воду, электричество, газ и отопление

В Украине растут тарифы на воду / © Pixabay

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Холодная вода из-под крана может стать роскошью для украинцев: с 1 июля в Украине началось массовое повышение тарифов на воду. Цены выросли в разы. Где сейчас вода самая дорогая, а где пока цены не изменились, будут ли дорожать горячая вода, отопление, электричество, газ — выяснил сайт ТСН.ua.

Холодная по цене горячей

Главная причина роста тарифов на холодную воду: Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в июне передала полномочия по установлению стоимости воды местным органам власти. Пока — на время военного положения плюс 12 месяцев после его отмены. В результате «парада тарифов» в городах символическая до сих пор цена холодной воды (20–30 грн за кв. м) начала быстро расти.

По словам специалистов Ассоциации «Укрводоканалекология», экономические основания для подорожания услуг водоснабжения имеются. Первая — в большинстве городов тарифы не пересматривались с января 2022 года, что привело к критическому дефициту средств у водоканалов. Вторая — рост стоимости электроэнергии: если для населения цены на электричество стабильны уже третий год подряд, начиная с 1 июня 2024 года, и составляют 4,32 грн/кВт-ч, то для промышленных объектов и насосных станций тарифы за последнее время выросли с 6–9 до 15–17 грн/кВт-ч. А электроэнергия составляет 30–45 % в себестоимости кубометра воды, поскольку она используется для работы насосов. Третья причина — дорогие реагенты и материалы. Из-за разрушения логистики импортные компоненты для очистки воды и трубы для ликвидации аварий подорожали в среднем на 200%.

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Где вода уже стала золотой

С 1 июля цены на воду во многих регионах выросли вдвое и даже втрое. По информации местных пабликов, самые высокие тарифы (в совокупности за водоснабжение и водоотведение) зафиксированы в следующих населенных пунктах. Умань: 157,32 грн за 1 куб. м — это абсолютный рекорд по стране; Бородянка (Киевская обл.): 139,34 грн за 1 куб. м; Павлоград: 113,47 грн за 1 куб. м, Бердичев: 101,76 грн за 1 куб. м, Ужгород: 96,00 грн за 1 куб. м, Винница: 81,01 грн за 1 куб. м (самый большой скачок, тариф вырос более чем в три раза по сравнению с первоначальными 25,62 грн). Как видно, самый тяжелый удар пришелся на жителей небольших городов. Причины экономические: расходы на содержание сетей, закупку импортных реагентов и т. п. распределяются на относительно небольшое количество потребителей.

На противоположном полюсе оказались города, где местные власти выделяют значительные дотации из местных бюджетов, чтобы сдержать социальное недовольство, или обладают уникальными природными условиями для водозабора. Традиционно самым дешевым крупным городом остается Львов, где тариф удерживается на уровне 25,88 грн/куб. м. Недорогая вода в Хмельницком — 27,39 грн/куб. м.

В городах с населением свыше миллиона человек ситуация различна. Днепр и Одесса пошли по пути экономической реальности. В Днепре тариф для населения подскочил в 2,8 раза и достиг 86,83 грн/куб. м, в Одессе — в 2,6 раза, до 93,50 грн/куб. м. В Киеве цена на холодную воду пока держится на уровне 30,38 грн/куб. м. Однако специалисты «Киевводоканала» представили руководству города новый экономически обоснованный тариф — около 89,00 грн/куб. м (рост почти втрое). Городские власти пока не приняли решение о подписании документов.

Насколько вырастут суммы в счетах

Рассмотрим, насколько больше придется платить за холодную воду, на конкретном примере среднестатистической украинской семьи из трех человек, проживающей в городе Днепр в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м и имеет счетчики воды. По средним нормам потребления такая семья расходует в месяц 9 куб. м холодной воды и 4 куб. м горячей воды, потребляет около 200 кВт-ч электроэнергии и 10 кубов газа для приготовления пищи.

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Если не вдаваться в подсчёты, то средняя стоимость коммунальных услуг для такой семьи в неотопительный сезон составит: до подорожания воды — 1190 грн в месяц, после подорожания — 2503 грн в месяц или +25,8%. То есть только за счёт изменения тарифа на холодную воду счёт за коммунальные услуги летом вырос для украинской семьи на четверть (+25,7%). Расходы на холодную воду в структуре счета (781 грн) стали сопоставимыми с расходами на электроэнергию (864 грн), чего в истории отечественного ЖКХ никогда не было. Если КГГА решится на аналогичный шаг в Киеве, счет столичной семьи мгновенно увеличится на 530 гривен ежемесячно.

Подорожают ли горячая вода и отопление

После повышения стоимости холодной воды ситуация с горячим водоснабжением стала парадоксальной. С технической точки зрения, горячая вода — это та самая холодная вода, которую предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) закупают у водоканалов, а затем подогревают газом. Горячая вода подпадает под действие государственного моратория на повышение тарифов на время военного положения, повышать её стоимость для населения запрещено. То есть ТКЕ вынуждены покупать холодную воду по новым, почти втрое более высоким тарифам, однако продавать подогретую воду потребителям они обязаны по старым ценам.

Экономически обоснованная стоимость кубометра горячей воды во многих крупных городах давно превысила отметку в 250–300 гривен. В то же время цены для населения не изменились: например, киевляне по-прежнему видят в счетах зафиксированную стоимость 97,89 грн/куб. м.

Подорожания отопления для населения в новом отопительном сезоне 2026–2027 годов ожидать не стоит, поскольку действует мораторий на повышение тарифов на теплоснабжение. Бытовые потребители во всех регионах Украины будут платить за тепло по нынешним расценкам: в среднем около 1650 грн/Гкал, хотя на самом деле цена уже выше почти втрое.

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Что будет с ценами на электричество и газ

В настоящее время действует мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для населения. Действующий тариф в размере 4,32 грн за кВт·ч зафиксирован Кабмином до 31 октября 2026 года. Что касается ноября и декабря текущего года, а также отопительного сезона (до конца апреля 2027 года), ситуация различается для отдельных категорий потребителей.

Для домов с электроотоплением будет действовать льготный зимний тариф: с1 октября по 30 апреля цена составит 2,64 грн за кВт·ч. Льготная цена покрывает только объем потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Каждый киловатт сверх этого лимита будет оплачиваться по полной стоимости.

По оценкам специалистов Минэнерго и Национального банка Украины, возможны два варианта развития событий.

Базовый сценарий

Правительство продлит действие тарифа в размере 4,32 грн/кВт·ч до конца отопительного сезона. Кабмин будет стремиться избежать социальной напряженности в разгар зимы, компенсируя дефицит на энергорынке с помощью механизма государственных дотаций.

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Сценарий стресса.

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на постепенном переходе Украины к рыночным ценам в энергетике. Поэтому в ноябре–декабре 2026 года возможно повышение цены за киловатт-час на 10–15%, ориентировочно до 4,80–5,00 грн за единицу.

На рынке газа действует защита потребителей благодаря государственному мораторию. Цена у «Нафтогаза Украины» — 7,96 грн за куб. м газа. Компания обслуживает 98% населения и уже продлила свой тарифный план «Фиксированный» до 30 апреля 2027 года. Остальные 7 мелких компаний также утвердили цены от 7,96 до 9,99 грн за куб. м до мая следующего года. На самом деле рыночная цена газа колеблется от 17 до 22 грн/куб. м. Стоимость доставки (распределения) остается замороженной решением НКРЭКП на весь период действия военного положения.

Что говорят эксперты

Эксперты по вопросам функционирования рынка коммунальных услуг единодушны в том, что следующий отопительный сезон пройдет под знаком искусственно сдерживаемых государством цен, но точно подорожает холодная вода и, возможно, электроэнергия.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прогнозирует: волна подорожания воды завершится к концу лета. Попенко отмечает, что в Кабмине рассматривался вопрос о повышении стоимости электроэнергии на 20%, до5,5 грн за кВт-ч. По его мнению, власти сохранят действующий тариф в 4,32 грн/кВт-ч до конца октября, но ближе к зиме или сразу после ее окончания подорожание неизбежно. Власти также готовят почву для повышения стоимости газа для бытовых потребителей до 9,5–10 грн за куб. м после завершения отопительного сезона, то есть с мая 2027 года.

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Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко называет массовый скачок тарифов на воду летом 2026 года «стихийным и слабо контролируемым процессом». Он обвиняет НКРЭКП и правительство в том, что они сняли с себя ответственность и переложили финансовое бремя на мэров и кошельки украинцев. Эксперт считает, что тарифное расслоение между городами будет углубляться. Система субсидий на газ и электричество для населения позволит сохранить тарифы неизменными до весны 2027 года, чтобы избежать коллапса неплатежей во время морозов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко дал макроэкономическую оценку, связав тарифы с обязательствами Украины перед Евросоюзом и МВФ. Эксперт уверен, что Украина будет последовательно переходить крыночным ценам для населения как на электроэнергию, так и на газ, но переход не будет мгновенным из-за высоких политических и социальных рисков. Его долгосрочный прогноз — постепенное плановое повышение тарифов на газ и электроэнергию примерно на 25% в год. На период отопительного сезона 2026–2027 годов цены будут зафиксированы, а новый этап подорожания начнется в апреле–мае 2027 года.

Выводы

На сегодняшний день видно, что наибольший удар по кошельку украинца нанесет стоимость холодной воды. Другие коммунальные услуги до конца весны 2027 года не должны подорожать, в зоне риска находится только электроэнергия. Но время дешевых коммунальных ресурсов подходит к концу даже несмотря на действие военного моратория.

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