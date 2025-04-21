В Украине разработали уникальное оружие: военные рассказали, как на нем воюют

Мини-град "Сокол" / © ТСН

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Мини-грады «Соколы» запорожского производства успешно уничтожают захватчиков по всей линии фронта. Благотворители изготовляют их из трофейных реактивных систем залпового огня, устанавливают на внедорожники необходимое дополнительное оборудование и готовые машины передают защитникам. В частности воинам добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Расчет боевой машины за 5 минут разворачивается, заряжает установку и уничтожает оккупантов.

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«Работали со 128 бригадой, они давали стрим и корректировали огонь, есть попадание, лучше попадает чем заводская, потому что у нее расстояние между ракетами ближе, отсюда и лучшая точность», — говорит заместитель комбата батальона имени Шейха Мансура «Мансур».

Воины добробата имени Шейха Мансура с начала полномасштабного вторжения помогают Вооруженным силам бить оккупантов на Запорожском направлении. Но кроме этого, бойцы для запорожских «градов» изготавливают ракеты.

«Мы собираем ракеты, которые не стреляные, их еще называют абортными, мы переделываем еще с нашей войны, начинали мы с Ичкерии и здесь мы продолжаем нашу борьбу», — говорит «Мансур».

Украинский военный / © ТСН

В 17 лет первую установку разработал Максим и уже три года он их совершенствует. Каждая новая машина лучше предыдущей, мобильнее и функциональнее, делается все, чтобы облегчить работу воинам.

«Каждая следующая она будет немного меняться, дорабатываться переделываться, сейчас мы имеем электронные прицелы, совершенствуем ее для улучшения работы ставим на нее электропровода, чтобы быстрее можно было развернуться, свернуться», — говорит разработчик РСЗО «Сокол» Максим Соколянский.

«Соколов» разработчики называют «снайперскими винтовками» ведь в отличие от заводских градов, она бьет прицельно. Изготавливают «Соколов» для военных бесплатно. Чтобы собрать средства в благотворительном фонде устраивают ярмарки и рады каждому взносу. Также сотрудничают с международными партнерами.

Благотворители передали Вооруженным силам уже 62 мини-града «Соколы». Говорят, заказов много и все они нужны на вчера.

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