В Украине разработали уникальную "антидроновую стену", которая может защитить фронт

В Украине разработали новую защиту от дронов / © ТСН

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Украинские разработчики РЭБ-систем запустили проект «Атлас», который может существенно повысить безопасность украинских военных на линии боевого соприкосновения. Новые разработки способны обнаруживать и нейтрализовать российские БпПЛА на дистанции до 8 км. Такая эффективность в несколько раз превышает возможности нынешних средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

«Антидроновая стена» стоит более 5 млрд гривен. Деньги на проект сейчас собирают по всему миру. Приобщиться к сбору можете и вы с помощью QR-кода.

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QR-код для донатов / © ТСН

Пулемет украинских десантников устремлен в небо. Рядом под маскировочной сеткой — зенитно-ракетный комплекс «Стрела». Оба подстерегают вражеские воздушные цели.

«Очень много стало ударных БпЛА. Преимущественно кустарная сборка «Молния», «Молния-2», FPV и за этим очень трудно успеть», — говорит «Шустрый».

Десантники прикрывают себя и соседние подразделения от надоедливых вражеских дронов. Количество БпЛА на линии фронта становится настолько массовым, что превращается в ударный рой. Украинские инженеры, похоже, нашли противодействие.

Киевский производитель РЭБ-систем уже имеет целый музей своих изделий. Все они прошли тестирование в боевых условиях. Дроновые ружья, рюкзаки, окопные и мобильные. Эволюция радиоэлектронной борьбы дошла до создания новейших систем «Мираж» и «Азимут».

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«Если в обычных средствах есть фиксированная частота, которую подавляет устройство, здесь генерируется нужная частота. Когда работают «Азимут» и «Мираж» в связке. «Азимут» обнаруживает, где находится дрон, на каких частотах он летит, передает сигнал на «Мираж», он генерирует соответствующую частоту и обезвреживает дрон», — говорит директор компании по производству систем РЭБ Ярослав Филимонов.

Новые разработки могут зафиксировать беспилотники на расстоянии до 30 км. Подавить на рекордной дистанции до 8 тысяч метров. Сотни и даже тысячи таких приборов можно объединить в единую систему и управлять дистанционно. Ее назвали «Азимут». Проект может закрыть 1300 км линии фронта и сохранить жизнь украинских бойцов и гражданских. Почти год «Мираж» и «Азимут» тестируют на фронте. В настоящее время главная задача — защитить своих пилотов от российских FPV и создать воздушный коридор для собственных дронов.

Государство покрывает только 10 процентов потребностей систем РЭБ — заявляют украинские разработчики. Остальное военные покрывают своими силами и с помощью волонтеров. «Антидроновая стена» — это технологическое оружие, которое дает преимущество на поле боя, поэтому крайне необходимо для украинской армии. К благотворительному проекту «Атлас» приобщаются украинские и иностранные бизнесмены, известные блогеры, артисты и звезды спорта. В их числе и олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Присоединиться к сбору можно с помощью QR-кода или на сайте проекта «Атлас».

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