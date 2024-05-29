В Украине разработали уникальных роботов, которые могут спасать раненых на поле боя: как они выглядят

Украинские производители показали роботизированные системы, которые вместо боевых медиков эвакуируют раненых с передовой. Они способны на себе перевозить до 300 килограммов, а тянуть за собой даже 400. Как на колесах, так и на гусеницах, и даже бронированные. Но главное — медику не нужно быть рядом, ведь управляют роботами на расстоянии и это помогает сохранить жизнь.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Хоцяновской.

На полигоне украинские производители показывают, на что способны их изобретения. Это разработки, прежде всего, для эвакуации раненых с передовой. Управляют ими на расстоянии пультом.

Наземный роботизированный комплекс "ВЕПР" на электродвигателях и гусеницах. Способен перевозить груз до 300 килограммов, а за собой тянуть 400. Батарейки хватает на 6 часов. Даниил говорит, "ВЕПР" уже активно используют на многих направлениях фронта. На нем "на ноль" подвозят боекомплекты, воду и еду. А с передовой уже эвакуируют раненых.

"Он полностью бронированный и даже в случае, если он без бойца едет на передний край, его поразить крайне сложно, его пытались поразить и вогом, и он продолжает ехать", — отмечает Даниил.

Уже более 30 таких комплексов выполняют боевые задачи на фронте.

Павел Шеляженко рассказывает про "Мул". Это многоцелевой вездеход, уже на колесах.

"Наше преимущество — это скорость и дальность 55 км, которую мы можем проехать", — отмечает он.

Роботизированные системы

Из-за активной работы вражеских дронов логистика и эвакуация крайне усложнены. При этом такие роботы менее заметны для врага.

Асан спасал раненых в Мариуполе. Он говорит, тогда даже речи не было о роботизированных системах. Убежден, что роботы значительно упростят работу боевых медиков и сохранят их жизнь.

Согласно протоколам, раненого необходимо эвакуировать в течение часа. Из-за плотных обстрелов эвакуация происходит преимущественно ночью, что увеличивает ее время. При этом такие роботы, наоборот, помогут его сократить и доставить раненого в течение "золотого часа".

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