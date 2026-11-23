Вакцинация / © Associated Press

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Первые партии вакцин от гриппа появились в украинских аптеках. Их состав полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Вакцина поступила с задержкой более чем на месяц, но причина этого — не только наши проблемы с логистикой и разгромленными складами, но и глобальные перебои по всему миру.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

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Почему задержка с поставкой вакцины и сколько доз уже поступило в Украину

В этом году поставки вакцины от гриппа происходят несколько позже, чем обычно, и это глобальная проблема. Мировые производители не успели изготовить её вовремя из-за перехода с 4-валентной вакцины на 3-валентную. Именно Всемирная организация здравоохранения рекомендовала кардинальное обновление состава вакцин в соответствии с теми штаммами гриппа, которые будут распространяться в этом эпидсезоне. Всего в Украину доставили 400 тысяч доз вакцины (прим.: в сюжете прозвучало «400 доз», далее главный санитарный врач уточняет общее количество — 400 тысяч).

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Александр Чепурный, главный санитарный врач Украины: «Первые 260 тысяч доз прошли государственный контроль качества и поступают в аптеки и больницы для платных прививок. Еще 140 тысяч доз корейского производства проходят контроль и доставляются в аптеки».

Цены в аптеках и частных клиниках

Вакцина от гриппа рекомендуется, но не входит в перечень бесплатных препаратов. Цена обновленной вакцины от гриппа в аптеках начинается от 750 гривен. Её можно приобрести и сделать прививку у своего семейного врача. В частных центрах вместе с осмотром эта услуга стоит от полутора тысяч гривен.

Вакцинация от гриппа в Украине не слишком популярна — прививается чуть более 1% населения. Но те, кто каждый год выбирает эту защиту, говорят, что сейчас на эту услугу наблюдается ажиотаж — вакцину трудно зарезервировать в аптеке, а в частных клиниках все имеющиеся дозы уже расписаны.

Евгения Бухарина, врач-педиатр: «Задержкадовольно значительная, ведь обычно мы начинали вакцинацию в конце сентября — в октябре. Спрос очень большой. Мы получили для нашей сети 2 тысячи доз вакцины корейского производителя, и она уже разошлась».

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Новые мутировавшие штаммы гриппа А и Б: чем опасен нынешний сезон

Помимо ОРВИ и COVID-19, в этом эпидемическом сезоне будут циркулировать новые мутировавшие варианты гриппа А и Б. Первые случаи гриппа уже лабораторно подтверждены в Украине.

Федор Лапий, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики: «Учитывая , что штаммовый состав вакцины радикально изменился, на арену вышли обновленные вирусы гриппа. По сравнению с прошлым сезоном, скорее всего, это будет более тяжелый сезон гриппа. У нас уже есть подтвержденные случаи гриппа, он начался довольно рано».

Пик заболеваемости ожидается в январе–феврале. Грипп — это не просто простуда, а тяжелое вирусное заболевание, опасное своими осложнениями, которые нередко приводят к летальному исходу. Поэтому врачи призывают в первую очередь пройти вакцинацию людей из групп риска.

Евгения Бухарина, врач-педиатр: «Что касается детей, то это возраст от 6 месяцев до 5 лет. Также важна вакцинация в семье, где есть ребенок до 6 месяцев, чтобы его защитить. Взрослые люди с хроническими заболеваниями, с онкологическими заболеваниями — чтобы не заболеть хотя бы гриппом».

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Медики — это тоже группа риска. Для них Украина получила 50 тысяч доз вакцины — это гуманитарная помощь, и кампания по вакцинации работников учреждений здравоохранения уже началась.

Обычно врачи рекомендуют делать прививку от гриппа в начале эпидемического сезона, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу. Однако прививаться можно в течение всего сезона заболеваемости, который продлится до конца февраля следующего года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 23 НОЯБРЯ! КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОД АТАКОЙ! МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ В ЦЕРКВИ! СКОРО МОРОЗ

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