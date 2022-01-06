В Украине разрешили бустерную прививку для всех желающих: какую вакцину лучше выбрать

В Украине разрешили бустерную прививку для всех желающих: какую вакцину лучше выбрать

Пока в Украине бустерную дозу получили всего лишь 11 тысяч человек.

Третью дозу вакцины от COVID-19 теперь смогут получить все желающие украинцы от 18 лет. Накануне правительство дало "зеленый свет" для ревакцинации пожилым людям. Пациентам с иммунными заболеваниями разрешили прививаться в третий раз еще в декабре.

Будет ли бустерная доза обязательна и как она скажется на получении "зеленых" сертификатов, говорится 6 января в сюжете ТСН.19:30.

В Днепре в центр вакцинации большинство пришли за первой или второй дозой. О том, что теперь еще и бустерная, слышали единицы. Очереди за дополнительной защитой здесь ожидают уже после праздников. В столице очереди за бустером нет, но не из-за отсутствия желающих – просто приходят они за записью.

Супруги Поповых накануне услышали в ТСН, что бустер разрешили для пенсионеров. Колотить ли третью дозу, не сомневались ни минуты.

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Пока что в Украине бустерную дозу получили 11 тысяч человек (11 596). Это меньше десятой доли процента взрослого населения. Двумя дозами вакцинирована уже почти половина (44,8%). Правда, среди группы наибольшего риска (60+) ситуация хуже. Именно то, что две трети пенсионеров не получили полной прививки было главным аргументом противников введения бустера.

Инфекционист Виктор Маврутенков не сомневается, что ревакцинация от COVID-19 вскоре войдет в национальный календарь прививок. Раз в десять лет – как дифтерия и столбняк, раз в год – как грипп, или еще чаще – пока под вопросом.

Официально делать бустер не обязательно, убеждают в Минздраве. Однако в случае "красной" зоны без него придется сидеть дома.

Какой вакциной вы бы не сделали первые две дозы, для бустерной Минздрав советует использовать препараты М-РНК – то есть Pfizer или Moderna. Тогда защита будет сильнее.

Вакцинация от COVID: бустерную дозу теперь смогут получить все желающие от 18 лет | Новости Украины

Напомним, что на бустерную вакцинацию против COVID-19 все взрослые украинцы, уже получившие две прививки, могут записаться онлайн. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат , который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

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