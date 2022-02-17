В Украине разрешили использовать еще один препарат для лечения COVID-19: какой и какие у него свойства

В Украине разрешили использовать еще один препарат для лечения COVID-19: какой и какие у него свойства

Ранее Украина получила первую партию таблеток "Молнупир" против COVID-19.

Препарат "Паксловид" допущен для амбулаторного лечения COVID-19 в Украине. Препарат предназначен прежде всего для пациентов из групп риска. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений и смертей, вызванных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 17 февраля.

По словам Ляшко, "Паксловид" допущен к экстренному медицинскому применению после проведения экспертизы в Украине. Лекарство предназначено для использования прежде всего для пациентов из групп риска, чтобы избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой и предназначено для использования.

"Еще до регистрации этого препарата Министерством был подписан контракт с его производителем — компанией "Пфайзер" на поставку в Украину 300 тысяч курсов Паксловида", — рассказал глава Минздрава.

Ляшко объяснил, что поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, сейчас Минздрав начинает согласовывать график поставки препарата в Украину. О нем будет информировано дополнительно.

Глава Минздрава также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов "Молнупиравира" – еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19. Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому удобно принимать их. К тому же у них нет особых требований хранения.

"Это лекарство поможет нам в борьбе с COVID-19 и сохранит жизнь пациентам из групп риска", — отметил министр.

Виктор Ляшко также напомнил о наличии в Украине эффективного профилактического средства по снижению риска тяжелого течения COVID-19. Это вакцины против коронавируса, доступные в каждом пункте прививки и центре массовой вакцинации для всех желающих украинцев от 12 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.