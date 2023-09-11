В Украине разводов стало больше, а регистраций браков - меньше: названа причина

Количество желающих обручиться сократилось почти на 20%, если сравнивать с 22-м годом, такие данные обнародует Минюст.

И в противовес женитьбе подводит итог по расторжению браков. Там цифры еще больше. О каком количестве идет речь, на сколько статистика отличается от периода до 2022-го года, и какие причины разводов чаще называют супругов, говорилось в сюжете ТСН во время марафона единых новостей.

Количество бракосочетаний, по статистике, почти на 20% меньше, по сравнению с прошлым годом. И может показаться, все из-за мыслей "жениться после войны". Но это не так — потому что количество браков совпадает с данными за 2021-й — 86 тысяч регистраций за полгода. А в прошлом, когда страна испытывала шок с начала полномасштабного вторжения, – просто был брачный бум.

Без аномалий, но и без четкого показателя есть ситуация и с разводами. ДРАЦС в этом году зафиксировал их на треть больше, чем в прошлом году, более 10 тысяч. Но убеждают, во первых: это часть решений, которые были приняты весной 22-го, а официально оформлены только сейчас, а во вторых: часть разводов спорны, и ложатся на плечи судов. А там четкий подсчет не ведут.

Если есть несовершеннолетние дети, имущественные претензии, желание расторгнуть брак не от двоих, а только от одного из супругов, тогда развод – только из-за решения суда.

Эти случаи к статистике не попадают, потому что после решения суда отчитываться о разводе в ДРАЦС не нужно. Но как бы брак не расторгали, с конфликтом или без, главными причинами этого, чаще всего граждане называют обстоятельства войны.

В начале войны многие уехали, а большое расстояние и промежуток времени ++ влияют на то, что люди отвыкают друг от друга, находят других людей.

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Война стала причиной и обострения обиды и недоразумений, накопившихся за годы супружеской жизни.

Есть и ситуации, которые выходят за рамки вопроса развода.

Развод — это верхняя частица айсберга, где несколько ниже вопросы связаны с местом проживания детей, вопросы связаны с разделом имущества супругов, вопросы, связанные с тем, чтобы определить судьбу алиментов. Зачастую ребенок становится заложником действий родителей.

Адвокаты советуют украинцам статистику не считаться. Зато прилагать усилия, чтобы процесс развода был мирным. В процентах прекращения браков имеет больший прирост, чем женитьба. Но в цифрах все кардинально по-другому. На один разорванный брак приходится около десяти созданных.

Авторы: Сергей Моргун, Валентина Доброта, Алина Лисова и Андрей Марченко.

Напомним, одна пара впервые поцеловалась в день свадьбы и рассказала, как это повлияло на отношения. Влюблены вместе более 1,5 лет.

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