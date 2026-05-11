Эксклюзив ТСН
В Украине резко изменилась погода: когда ждать потепления: когда ждать потепления

После температурных рекордов в Украину пришли дожди и прохлада. Синоптики прогнозируют шквалы и снижение температуры до +15°C. Когда ждать потепления — в материале ТСН.

Вера Хмельницкая
В Украину идет похолодание и дожди

В Украину идет похолодание и дожди / © pexels.com

На прошлой неделе Украина била температурные рекорды, однако сейчас в большинстве областей царит прохлада. После аномальной жары столбики термометров резко опустились, а экватор мая пройдет под властью дождей и активного циклона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Резкое похолодание: до +15°C днем

Температурный режим в большинстве областей существенно изменился. Сейчас показатели колеблются в пределах:

  • Днем: +15°C… +19°C;

  • Ночью: менее +10°C.

Причиной такого изменения стало пониженное атмосферное давление и активизация циклонической деятельности.

По прогнозам синоптиков, нынешняя неделя будет самой влажной в этом месяце. Уже через несколько дней значительные дожди охватят большую часть территории Украины.

Кроме осадков, жителям Правобережья стоит готовиться к непогоде: уже завтра там ожидаются шквалы до 15-20 метров в секунду.

Когда вернется тепло?

Ситуация с осадками будет нестабильной — дожди будут чередоваться с периодами сухой погоды. Однако рассчитывать на возвращение действительно летнего тепла в ближайшие 5 дней не стоит. Циклон будет удерживать умеренные температуры, поэтому зонтики и легкие куртки будут оставаться актуальными для украинцев до конца недели.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 НОВОСТИ 11 МАЯ | УБИТЫЕ И РАНИТЫЕ от АТАК! ОТОЧЕНЬЕ в ПОКРОВСКЕ! ФЕКАЛЬНЫЙ АПОКАЛИПСИС

