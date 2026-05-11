В Украине резко изменилась погода: когда ждать потепления: когда ждать потепления

В Украине резко изменилась погода: когда ждать потепления
После температурных рекордов в Украину пришли дожди и прохлада. Синоптики прогнозируют шквалы и снижение температуры до +15°C. Когда ждать потепления — в материале ТСН.
На прошлой неделе Украина била температурные рекорды, однако сейчас в большинстве областей царит прохлада. После аномальной жары столбики термометров резко опустились, а экватор мая пройдет под властью дождей и активного циклона.
Резкое похолодание: до +15°C днем
Температурный режим в большинстве областей существенно изменился. Сейчас показатели колеблются в пределах:
Днем: +15°C… +19°C;
Ночью: менее +10°C.
Причиной такого изменения стало пониженное атмосферное давление и активизация циклонической деятельности.
По прогнозам синоптиков, нынешняя неделя будет самой влажной в этом месяце. Уже через несколько дней значительные дожди охватят большую часть территории Украины.
Кроме осадков, жителям Правобережья стоит готовиться к непогоде: уже завтра там ожидаются шквалы до 15-20 метров в секунду.
Когда вернется тепло?
Ситуация с осадками будет нестабильной — дожди будут чередоваться с периодами сухой погоды. Однако рассчитывать на возвращение действительно летнего тепла в ближайшие 5 дней не стоит. Циклон будет удерживать умеренные температуры, поэтому зонтики и легкие куртки будут оставаться актуальными для украинцев до конца недели.
