В Украине резко изменилась погода: синоптики шокировали прогнозом

Заморозки

В Украине фиксируют первые заморозки. Синоптики говорят, что такая погода продержится до воскресенья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Винницкой области этой ночью столбики термометров опустились до минус двух — растения покрылись инеем.

А на Волыни померзли плантации малины и голубики. Там ночью температура опускалась до минус трех. Местные фермеры пытались спасти урожай — рядом с насаждениями поздней малины и голубики поджигали тюки соломы, а также укрывали кусты агроволокном. Однако часть растений таки померзла.

Следующей ночью синоптики снова прогнозируют заморозки — объявили оранжевый уровень опасности.

Все из-за холодного атмосферного фронта, а за ним и вторжения арктического воздуха. Такая погода с ночными заморозками продержится вплоть до воскресенья.

