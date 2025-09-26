- Дата публикации
В Украине резко изменилась погода: синоптики шокировали прогнозом
В Украине синоптики зафиксировали первые заморозки.
В Украине фиксируют первые заморозки. Синоптики говорят, что такая погода продержится до воскресенья.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Винницкой области этой ночью столбики термометров опустились до минус двух — растения покрылись инеем.
А на Волыни померзли плантации малины и голубики. Там ночью температура опускалась до минус трех. Местные фермеры пытались спасти урожай — рядом с насаждениями поздней малины и голубики поджигали тюки соломы, а также укрывали кусты агроволокном. Однако часть растений таки померзла.
Следующей ночью синоптики снова прогнозируют заморозки — объявили оранжевый уровень опасности.
Все из-за холодного атмосферного фронта, а за ним и вторжения арктического воздуха. Такая погода с ночными заморозками продержится вплоть до воскресенья.
