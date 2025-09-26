ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

В Украине резко изменилась погода: синоптики шокировали прогнозом

В Украине синоптики зафиксировали первые заморозки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Украине резко изменилась погода: синоптики шокировали прогнозом

Заморозки

В Украине фиксируют первые заморозки. Синоптики говорят, что такая погода продержится до воскресенья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Винницкой области этой ночью столбики термометров опустились до минус двух — растения покрылись инеем.

А на Волыни померзли плантации малины и голубики. Там ночью температура опускалась до минус трех. Местные фермеры пытались спасти урожай — рядом с насаждениями поздней малины и голубики поджигали тюки соломы, а также укрывали кусты агроволокном. Однако часть растений таки померзла.

Следующей ночью синоптики снова прогнозируют заморозки — объявили оранжевый уровень опасности.

Все из-за холодного атмосферного фронта, а за ним и вторжения арктического воздуха. Такая погода с ночными заморозками продержится вплоть до воскресенья.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 26 сентября. Венгерские дроны шпионят в Украине! Оккупанты сунутся в Купянск!

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie