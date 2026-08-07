В Украине резко изменится погода, а затем вернется жара: синоптики ошеломили прогнозом на август

Погода в Украине

Реклама

Накануне синоптики зафиксировали температурные рекорды сразу в 13 областях. Дневные максимальные температуры воздуха в областных городах на севере, во всей западной части Украины и в Николаеве превысили предыдущие исторические рекордные значения температуры для даты 6 августа.

Превышения колебались от почти одного до более четырех градусов по Цельсию.

Реклама

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Реклама

Отдых от изнурительной жары: куда придет прохлада

Впрочем, уже сегодня над территорией Украины начнут проходить грозы и шквалы, и ожидается понижение температуры. После изнурительной жары, достигавшей местами плюс 50, столбики термометров начнут опускаться.

Но, как обещают синоптики, критических перепадов ожидать не стоит, ведь температура воздуха будет подниматься до комфортных +25 градусов в западных областях и значительно выше — на остальной территории.

Непогода, град и шквалы: где объявлена опасность

Дождь начнется уже сегодня в центральных и восточных областях. Местами осадки будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.

В частности, в столице и в Киевской области объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта.

Реклама

Комментарий Укргидрометцентра: что нас ждет в ближайшие дни

Изменение погодных условий и приход свежего воздуха прокомментировала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха: «С северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт, и, соответственно, он вызывает смену воздушных масс и, наконец, ослабление жары… Дожди, местами значительные, ливни, грозы, град. После этого фронта будет поступать более свежая воздушная масса, и уже в ближайшие несколько ночей ночные минимумы будут от 15 до 23, а дневные — от 24 до 30 градусов».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УДАР ПО СТАДИОНУ «ЧЕРНОМОРЕЦ»! Трамп ОТКАЗАЛ УКРАИНЕ?! | ТСН 16:00 7 августа

Новости партнеров