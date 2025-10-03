В Украине резко изменится погода: чего ожидать на выходных

В Украине ожидается изменение погоды / © ТСН

В Украине в выходные ожидаются дожди. Ближайшие три дня по-особенному будет дождливо в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Однако, к счастью, не будет заливать, как в начале этой недели. Далее ветер подвинет дождевые облака в центральные регионы.

Заморозки отступят. Снег будет идти исключительно на высокогорье Карпат. Средняя температура ночью на западе, севере и в центре будет колебаться в пределах +5+12 градусов, днем +11+17. Теплее будет на востоке и юге — там ожидают от +14 ночью до +20 днем.

«Все время будут чередоваться атмосферные фронты, мы в таком поле пониженного атмосферного давления, поэтому и будет такая влажная погода, но с несколько более высокими показателями, чем те, которые мы имеем сейчас», — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.