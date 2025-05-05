В Украине резко изменится погода: где ожидаются сильные грозы и заморозки

В Украине ожидаются грозы / © Associated Press

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Первый, то есть желтый уровень опасности сегодня объявили на Закарпатье, Одесчине и в большинстве центральных областей. В этих регионах ожидаются сильные грозы.

Об этом говорится в материале ТСН.

Ливни с громом и молниями сегодня и завтра прогнозируют в Карпатах, на Закарпатье и юго-востоке.

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В среду в западных и северных областях без осадков. На юге и востоке страны порывы юго-западного ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 13 тепла. Но днем — тепло 20-25. В дальнейшем будет немного прохладнее. И уже послезавтра в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается 11-17 тепла.

А в ночь на четверг, 8 мая, в некоторых регионах даже ожидаются заморозки на почве. Прохладная и дождливая погода, прогнозируют синоптики, продержится до следующей недели.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: