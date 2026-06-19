В Украине резко изменится погода: синоптики ошеломили, чего ожидать

В Украине ожидается резкое потепление / © ТСН

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В Украину надвигается волна субтропической жары. Уже в эти выходные столбики термометров по всему региону уверенно преодолеют психологическую отметку и поднимутся до высоких значений.

Какие регионы будут страдать от наибольшей жары, где небо останется безоблачным и спасут ли страну от жары осадки в начале следующей недели — в подробном прогнозе ТСН.

Какая погода будет в Украине в субботу

Первые заметные признаки летней жары украинцы почувствуют уже в субботу. Температура воздуха местами поднимется до 30–32°C, заставляя горожан искать спасения в тени и возле кондиционеров.

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Впрочем, в первый выходной день погода еще попробует продемонстрировать остатки влажного характера. Преимущественно в северных и центральных областях Украины по-прежнему возможны кратковременные летние дожди. Однако синоптики успокаивают: эти осадки будут чисто символическими, локальными и совершенно ненавязчивыми, поэтому планы на субботние прогулки они точно никому не испортят.

Воскресенье: солнце будет припекать вовсю

В воскресенье жаркая воздушная масса окончательно закрепится на большей части территории нашей страны. Небо над Украиной будет практически безоблачным, а солнце будет припекать вовсю, создавая идеальные условия для загара и купания.

Небольшой влажный фронт в воскресенье временно сместится и задержится в части восточных областей. На востоке возможны небольшие дожди, но они также будут носить чисто летний, кратковременный характер. На всей остальной территории Украины ожидается сухая, жаркая и солнечная погода, поэтому отдых у рек, озер и бассейнов пройдет при идеальных погодных условиях.

Жара не отступит: прогноз на следующую неделю

Снижения температуры не ожидается и с началом новой рабочей недели. По предварительным прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник местами по регионам снова могут пройти незначительные, кратковременные летние дожди с грозами.

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Однако существенного облегчения они не принесут — эти локальные летние осадки окажутся слишком слабыми и просто физически не смогут надолго сбить сильную летнюю жару, которая будет царить в Украине. Впереди — недели настоящего экваториального лета.

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