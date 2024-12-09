В Украине резко изменится погода: зима забыла, что она зима

В Украине грядет тепло: температура повысится уже с этой недели. Погода не перестает нас удивлять. Неужели нужно будет прятать теплые шапки и пуховики?

Какой обещает быть вторая декада декабря? Порадует ли рождественскми морозами и новогодними сугробами снега — в эксклюзиве TSN.UA.

Резкое потепление

В Украину мчится резкое потепление до +14 и это произойдет уже на этой неделе. Температура воздуха из минусовой поднимется до значительных плюсов.

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Начало теплеть в Украине в воскресенье, 8 декабря. А уже в понедельник, 9 декабря, во всех регионах Украины будет плюсовая температура, причем, как днем, так и ночью. В Крыму будет в районе +12...+14 градусов. В Одесской области будет подобная температура. Но тепло будет не только на юге, например, в Донецкой области, до +9 градусов, а в Киеве – до +8. Во вторник, 10 декабря, будет подобная погода. Правда, несмотря на аномальное тепло, по всей Украине возможны осадки в виде дождя, а на западе — снег с дождем. Правда, вероятно, из-за осадков температура начнет снижаться. К примеру, в Киеве днем будет до +4. В столичном регионе в начале недели пройдет дождь, 10 декабря, с мокрым снегом. В Киеве температура ночью и днем 2-4° тепла (днем 9 декабря 6-8° тепла); по области ночью и днем 0-5° тепла (днем 9 декабря 3-8° тепла).

Декабрь в Киеве

По прогнозу портала Wisemeteo, первый месяц зимы будет полностью оправдывать тезис синоптиков о постепенном глобальном потеплении. Погода будет на грани осенней и зимней, и ожидающим бодрого мороза и пушистых снежных пейзажей придется набраться терпения к началу января. В целом, погода в декабре в Киеве будет пасмурной и больше будет напоминать типичный ноябрь. Солнце будет выглядывать из-за облаков разве что перед Новым годом. А температура будет колебаться в пределах от 8 градусов тепла до 3 со знаком минус днем, а в самые холодные ночи не будет опускаться ниже 5 градусов мороза. Первые десять дней декабря сохранялась сырая прохладная погода с довольно частыми, но слабыми осадками в виде дождя со снегом. Вторая декада месяца, с 11 по 20 декабря, будет демонстрировать умеренное понижение температуры. Днем от 4 со знаком плюс до нуля градусов. Ночью максимум минус 3. Осадки, которые выпадут в этот период, вероятнее всего, будут в виде дождя. Так что зонтик и плащ, а не пуховик или шуба пригодятся на экваторе декабря.

Погода в Киеве на праздники

Рождественские и предновогодние дни наконец-то принесут морозы, правда, в основном ночные, в некоторые дни — до минус 5. И в сочельник, и в Рождество, и в канун Нового года обещают небольшие осадки, мало солнца и дневную температуру на уровне нуля градусов: будто зима до сих пор колеблется, вступать ли ей в свои права.

В целом декабрь в Киеве будет даже теплее, чем в прошлом году. А киевляне могут почувствовать себя в полной мере европейцами, ведь Западная Европа давно живет в условиях более мягкого и влажного климата.

Теплый декабрь

В Украине декабрь 2024 года станет типичным переходным месяцем между осенью и зимой, уверяет синоптик Игорь Кибальчич. В северных и центральных областях средняя температура будет колебаться в пределах -1…-4 °С, что соответствует многолетним значениям. В Карпатах будет холоднее: с -5 до -7 °С. Снежный покров ожидается нестабильным — снег будет часто сменяться дождем. На юге и в Крыму зимние условия будут выражены довольно слабо — средняя температура в этих регионах ожидается выше 0 °С, хотя возможны кратковременные морозы.

Вторая декада ознаменуется приходом интенсивных циклонов и атмосферных фронтов практически по всей Европе. Этот период принесет порывистые ветры, частые осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температуры на 2–6 °С выше нормы. В конце месяца, после 20–22 декабря, ожидается приход арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию. Насколько сильным и долгим будет это полярное вторжение, предсказать пока сложно. Таким образом, декабрь 2024 будет характеризовать меняющимися погодными условиями с сильным влиянием циклонов, периодическими оттепелями и температурными контрастами по всей территории Европы и Украины.

Синоптик Наталья Птуха также отмечала, что начало декабря в Украине прошло без обильных осадков. Впрочем, во второй-третьей его декаде в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки. Она отметила, что среднемесячная температура в первый месяц зимы предполагается от -4 до +2 градусов.

Месячное количество осадков ожидается от 34 до 78 миллиметров, а в горных районах 81-105 миллиметров местами. Так, по тенденции расчетов на месяц, скорее всего, уже во второй-третьей его декаде, после антициклона, в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки. В свою очередь, синоптик Наталья Голеня также сделала свой прогноз на декабрь 2024 года. По ее словам, на начало месяца будет преобладать погода без осадков. Температурный фон ночью от 0 до -1 мороза, днем 1-6 тепла, но это предварительно, потому что все может измениться. Наталья Голеня также отмечает, что снег понемногу утихает и прогнозирует, что его покров будет временным. До конца декабря существенных изменений не предвидится: к концу месяца еще немного осадков может выпасть. Но в целом до конца месяца – начала следующего температурный фонд будет одинаков: ночью – небольшой мороз, днем – небольшой плюс. Синоптик также обратила внимание, что зимы в классическом понимании в Украине больше нет.

Какая будет погода в новогоднюю ночь?

Но сейчас на снег везет не очень, да и в последние годы не во всех регионах он есть даже на Новый год и, синоптики уже рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь. В последнее время украинцам приходится привыкать к трендам погоды на Новый год. В эти дни погода в Украине уже не один год отличается аномально теплыми показателями и отсутствием снега. В восточных регионах нашей страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2°С в ночное время. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. Жители западной Украины ближе к новогодним праздникам зимой будут радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега. Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза. В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Каким будет январь?

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе также будет немного, в основном их стоит ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет февраль?

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C — и если декабрь наоборот будет теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет плюсовой — +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНЕ РЕЗКО ИЗМЕНИТСЯ ПОГОДА!

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