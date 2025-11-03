В Украине резко подешевели популярные продукты: какая причина и сколько это продлится

В Украине подешевели овощи / © Pixabay

В Украине подешевели овощи борщевого набора. Эксперты говорят, что это благодаря хорошему урожаю, однако это может продлиться недолго.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елена Лоскун.

Снижение цен на овощи

Этой осенью, говорит фермер Максим Корчак, работы начали аж на месяц-полтора позже из-за затяжных дождей. Убрать свеклу надо с 22 гектаров.

«Например, если мы собираем свеклы 80 тонн с гектара — 800 центнеров, то в этом году продажный будет 60 тонн, а в прошлом году мы собрали 45 тонн», — говорит совладелец фермерского хозяйства Максим Корчак.

Рядом — еще и 10 гектаров моркови. Она тоже уродила щедро. Похвастаться немалыми сборами может не только Максим. По подсчетам экспертов, урожайность некоторых видов овощей — аж на 30-40% процентов лучше, чем в прошлом году. Как следствие — они, говорят, подешевели.

«Если мы сегодня говорим об овощах борщевого набора, то в октябре месяце цена уменьшилась практически на 5-6% по сравнению с сентябрем месяцем», — говорит гендиректор НИИ «Украгропромпродуктивность» Владимир Ивченко.

«Больше всего у нас подешевел по сравнению с довоенными годами лук репчатый. Он стоит 8 гривен. на рынке. На втором месте — капуста белокочанная, она вдвое дешевле, чем в октябре 24 года и стоит примерно 12 грн», — говорит аналитик Украинской аграрной конфедерации Артем Гавриш.

О снижении цен на примере собственной продукции — рассказывает фермер из Киевской области Максим Корчак.

«В прошлом году мы продавали свеклу с осени по 12 грн. В феврале-марте мы продавали свеклу по 15-16 грн. В этом году сейчас цена, которую нам предлагают 6 грн. У нас морковь в сезон вот сентябрь-октябрь шла 15-16 грн. После января — в феврале месяце морковь стоила 20-22 грн. Сейчас морковь стоит 7-8 гривен», — говорит фермер.

Цены в Киеве

Но такие низкие цены на овощи, о которых говорят эксперты и фермер — не везде. Один из столичных рынков. Здесь много лет подряд торгует Елена. Овощи она привозит из Винницкой области

«Капуста — 30 гривен, свекла тоже — 30, морковь — 30», — говорит она.

Неподалеку — ларек Людмилы из Киевской области. Цены у нее немного выше. Обе продавщицы говорят: в этом году урожай хороший и у них.

Нехватка овощехранилищ

Эксперты объясняют: некоторым аграриям, которые выращивают значительно больше, чем обычные крестьяне — цены на свои овощи приходится урезать еще и из-за отсутствия мест для хранения.

Строительство хранилищ — удовольствие не из дешевых. Поэтому государство уже расширило программу доступных кредитов — на их возведение.

«Если строить хранилище где-то на 10 тыс тонн, то стоимость строительства в пределах 125 млн», — говорит Владимир Ивченко.



У господина Максима есть хранилище для свеклы. Оно не высокотехнологичное: без холодильников, но с вентиляцией. Чтобы туда закладывать и хранить овощи — нужна электроэнергия. Впрочем, из-за российских обстрелов — свет выключают. Поэтому понадобился генератор.

Подорожают ли овощи

Что же будет с ценами на овощи дальше? По словам специалистов, уже вскоре — они снова могут подорожать. Все будет зависеть от нескольких факторов. В частности, сколько КАЧЕСТВЕННЫХ овощей фермерам удастся заложить в хранилища. И, конечно же, какой будет ситуация с энергосистемой

«Если брать, например, опыт прошлого года, то может быть зимой вообще там процентов 20, ну это в зависимости от того, какая ситуация будет с энергоресурсами. А если весной, то если будет совсем все плохо, ну это пессимистический сценарий, то это может быть 40-50%», — говорит аналитик Украинской аграрной конфедерации Артем Гавриш.

