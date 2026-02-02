В Украине резко подорожает топливо: эксперт объяснил сколько будет стоить бензин и газ

Эксперты прогнозируют рост цен на топливо / © Pixabay

Эксперты прогнозируют рост цен на топливов феврале. Среди основных причин - это девальвация гривны, а потому водители должны быть готовы к подорожанию.

об этом говорится в материале ТСН.ua.

Три фактора давления: акцизы, нефть и курс

Геннадий Рябцев отмечает, что "мертвый сезон" на заправках закончился еще в середине января, и с тех пор цены уверенно идут вверх. На ситуацию влияет сразу несколько мощных факторов:

Новые акцизы: с 1 января 2026 года налоги на топливо выросли (на бензин - +10%, дизель - +15%, сжиженный газ - +13%). Мировая нефть: за январь цена за баррель Brent подскочила на 10% - с $60 до $66. Поскольку Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, это подорожание "догонит" розницу в феврале. Курс валют: каждая лишняя гривна в курсе доллара автоматически добавляет 80 копеек к стоимости литра топлива.

Геннадий Рябцев, эксперт: "Суммарно нефть и курс уже сформировали повышение закупочной стоимости более чем на 2 грн/л. За пару недель мы получим плюс 2 гривны на литре гарантированно. Это неизбежный процесс".

Чего ждать на стелах АЗС?

По худшим прогнозам, средние цены в феврале могут достичь психологических отметок:

Бензин А-95 и Дизель: более 60 грн/л .

Автогаз: приблизится к 40 грн/л.

Автогаз - в зоне риска

Самые пессимистичные прогнозы касаются именно сжиженного газа. Из-за ограниченных запасов и сложной логистики он дорожает быстрее других видов топлива. Эксперты объясняют, с начала зимы цена на газ уже поднялась на 12% (до 37-38 грн/л), и останавливаться на этом не собирается.

