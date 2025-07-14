В Украине резко подорожала черника: сколько стоят ягоды и какова причина

Черника / © Pixabay

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В Украине резко подорожала черника. В этом году ее стоимость в 2-3 раза дороже, чем в прошлом. Люди сдают заготовителями по 170 грн за килограмм, в розницу можно купить за 200 грн.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Наталия из Сварицевичей на Ривненщине собирает в лесу чернику вместе с внучкой, сестрами и подругой. Люди рассказывают, что из-за холода, в этом году — неурожай. Если раньше удавалось собрать до 35 кг, то теперь — до 10 максимум.

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А цена на чернику выросла. Заготовители принимали у крестьян сначала по 130 грн, теперь еще дороже — по 170 грн. В прошлом году цена была 50 грн.

А вот у дороги проезжим продают уже по 200. Примерно такая цена и на базаре в Ровно. Впрочем спрос есть.

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