В Украине резко подорожали популярные продукты: эксперты сделали нелестные прогнозы

Стоимость украинского картофеля и капусты в этом году выросла более чем на 200%. Тенденцию к подорожанию перебрала и остальные овощи борщевого набора, а еще молочка и мясо. Новые ценники бьют по кошелькам украинцев. А покупательная способность граждан продолжает падать.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Подорожание продуктовой корзины экономические эксперты фиксируют ежегодно. Традиционно на зиму набирают в цене молочка, яйца и мясо. Потому что не сезон и хранить продукцию сложнее, объясняют сами фермеры. Но вот с овощами история должна была бы быть обратная. Осенью урожая в закромах больше всего. Но вот в этом году изменение в цене - самое высокое.

Цены на лук

Среди рекордсменов — репчатый лук, который за год подорожал более трети. Вдвое больше ее набрала в цене свекла. На 127% стала дороже морковь. На 244% — картофель. Более чем в три с половиной раза подорожала белокочанная капуста, посчитали эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Цены на капусту

"Рост цен происходит не только от внутренней ситуации, которая происходит в Украине, но и еще внешние факторы влияют: климат оказывает большое влияние на все цепочки производства", — говорит эксперт Максим Гопка.

Затяжная засуха сожгла овощи, торчавшие ботвой из грядок, говорит фермер, выращивающий овощи на Волыни.

"Не было ни одного живого листа. Вот все летние листья. Это уже эти листочки хорошие — это осень", — говорит фермер Руслан Хомич.

Поэтому та же свекла, морковь, капуста еще в земле. Мол, подбирают влагу. А вот картофель – уже на складах.

В этом году большой картофель уродил в хозяйстве Леонида Житомирской области. И это, говорит, скорее исключение.

"Кто посадил еще в апреле месяце, то картофель есть, потому что еще хватило ему влаги. А кто уже в мае. и там 2 месяца не было дождей. Вот и причина в том", — говорит фермер Леонид.

Осенью в Украине собрали на 20% картофеля меньше. Что в эквиваленте равняется четырем миллионам тонн, отчитывается профильное министерство.

В Киеве на рынке десяток яиц стоит от 45 до более 70 гривен. Всё зависит от размера яйца и производителя. Но сколько стоили еще в прошлом году – продавец уже и не вспомнит.

"Ожидаем определенный рост цен на яйца сезонный к Новому году. И потом опять же этот цикл снижения. Здесь меньше привязки к другим факторам. Но помним, что без энергетики комплексы не могут работать", — говорит первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Из-за дорогих кормов, электроэнергии и повышения налогов зимой до десяти процентов в цене может набрать и мясо, объясняет профильный эксперт.

За более чем тридцать лет работы стремительное подорожание сырья, то есть молока, здесь фиксируют впервые. Плюс 35% в год.

"Процесс инфляции затронул то, что выросла цена на ингредиенты, закваски, термоупаковку, которую мы используем в процессе производства", — говорит финансовый директор молокозавода Ольга Снежко.

На одном из молокозаводов говорят, что купили генератор, а это – дополнительные затраты. Поэтому молокозаводы пытаются оптимизировать затраты.

Среднестатистическая украинская семья из четырех человек тратит на продукты 55% от дохода ежемесячно. В то же время у европейцев – в зависимости от географического размещения страны и ее добродетели – это от 15% до 25%. Чтобы сделать невозможным спекуляции на рынке, чиновники будут заключать меморандумы с производителями и трейдерами. Но пока предпосылок для этого, говорят, не видят.

Украинская семья из четырех человек тратит на продукты 55% дохода ежемесячно.

"По всем буквально позициям, несмотря на сложный погодный фактор, дефицита для внутреннего потребления не будет. По определенным позициям просто из-за погодного влияния будет уменьшен экспорт", — говорит замминистра Тарас Высоцкий.

Цены растут на все! Продукты будут в дефиците?

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