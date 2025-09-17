В Украине резко подорожают популярные продукты: что именно и когда

Эксперты прогнозируют рост цен / © Pixabay

Реклама

В Украине подорожают овощи и фрукты. Произойдет это уже через месяц-два, предупреждают специалисты. Потому что продукцию совсем скоро фермеры начнут закладывать в хранилища. А значит, будут иметь дополнительные расходы. Зато на дороговизну мяса покупатели жалуются уже. Курятина иногда догоняет свинину.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Что говорят фермеры

Сергей Леонов занимается фермерством с 2018 года. Выращивает, в частности, кукурузу, сою, арбузы и облепиху. А в этом году на полутора гектарах впервые посадил еще и помидоры. Урожай, говорит, хороший. Вот только сбыть его трудно.

Реклама

«У нас очень мало перерабатывающих предприятий. Вторая проблема — чтобы работать с супермаркетами — нужны большие объемы», — говорит фермер.

Поэтому томаты продает оптовикам на рынках. Но и там спрос небольшой



«Сначала мы продавали томат по 18 грн оптовым покупателям. Сейчас никто не хочет брать его по 10 грн», — говорит он.

Зато огурцы на поле Сергея — в этом году уродили хуже. Поэтому и стоимость, говорит, была тоже невысокой.

Какие цены на рынке

Падение цен подтверждают в Госстате. В период с января по август овощи стали доступнее более чем на треть (32,6%). Эксперты это объясняют, в частности, не только урожаем и сезонностью.

Реклама

«15-20% по картофелю, по моркови, по свекле, по капусте. Лук — нет. По луку там практически нет удешевления», — говорит экономист Олег Пензин.



Овощи и фрукты тоже подешевели на базарах.

Держатся, уверяет Тамара, цены на яйца. Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — они таки подорожали. Удивляются покупатели и стремительному росту стоимости курятины. Что касается свинины, то бедро, лопатка и ребро на рынке стоят 280-300 гривен. Килограмм ошейка — 350.

Заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит: такое мясо на других точках можно найти — по 220-250 гривен. Но что будет дальше — будет зависеть, в частности, от стоимости кормов для животных.

«Сейчас трудно сказать, что будет в октябре-ноябре — это будет зависеть от цен на кукурузу в том числе», — говорит он.

Реклама

Почему эксперты ожидают роста цен

А вот фрукты и овощи, прогнозирует, подорожают, как только урожай начнут закладывать на зиму в хранилища. Потому что тогда придется приплюсовать стоимость энергоносителей.

Если российские обстрелы будут усиливаться — бизнесу вероятно придется использовать еще и альтернативные источники. И это также — дополнительные расходы. А потому цены могут вырасти на 10-15%.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Чем лучше ЗАПАСАТЬСЯ прямо СЕЙЧАС! А с чем ЗАМЕДЛИТЬ? ТСН для вас все выясняла