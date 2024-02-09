В Украине резко увеличилось количество заболевших гриппом: медики предупредили об опасных симптомах

Эпидемический порог гриппа уже превышен в четырех регионах. Там закрывают детсады, а учеников переводят на дистанционное обучение классами или даже целыми школами. Так происходит из года в год. Именно в феврале — свирепствует больше всего грипп. И даже осложнения влечет за собой типичные. Впрочем, этого эпидсезона врачи наблюдают то, чего не было никогда раньше.

О новых проявлениях старых вирусов – корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

В больницах стало больше пациентов

В больницах Киевской области стало больше больных среди детей. Пациенты говорят - все началось резко и сразу с температуры за 38.

Девочка Вита пошла в школу без симптомов, а уже через несколько часов ее просили забрать с уроков домой. По назначению семейного врача сначала лечились дома. На 8 день попали в больницу. Женщина с бронхитом, дети с пневмонией.

Симптомы гриппа

Резкое начало, высокая температура, заложенность носа, кашель и боль в горле - симптомы, которые уже должны насторожить. Их врачи повторяют из года в год. Далее же, если не лечиться или делать это неправильно - начинаются осложнения. А грипп, который сейчас преобладает, именно ими и наиболее опасен. И особенно - когда приходит не сам. Что и стало самой большой неожиданностью для врачей этого эпидсезона.

"Сейчас мы видим, что есть микс-инфекции. У нас есть дети, которые болеют ковидом и гриппом одновременно. У нас есть дети, которые болеют подтвержденным гриппом и сопутствующими энтеровирусными инфекциями. И конечно мы видим осложнения в виде отитов, синуситов. Отиты тяжелые бывают, даже с прорывом барабанной перепонки", - говорит заместитель медицинского директора Броварской многопрофильной больницы Наталья Волошина.

Симптомы гриппа

На прошлой неделе возросло количество больных

На прошлой неделе заболеваемость выросла на 31% - по сравнению с предыдущей. Острыми респираторными вирусными инфекциями заболело почти 230 тысяч украинцев. 41 человек с диагнозами "ковид" и "грипп" - умер из-за осложнений. Эпидпорог сейчас превышен в 4 областях. На дистанционное обучение перешли 180 учебных заведений в Винницкой области, почти 170 - в Хмельницкой области, более ста в Киевской области и 70 в Житомирской области.

Сейчас уже середина эпидсезона. И его пик одновременно. Впрочем, когда кривая заболеваемости гриппом пойдет вниз, может начать расти заболеваемость коронавирусом - прогнозируют врачи.

Медики напоминают, вакцинация является самым эффективным средством профилактики. Вакцина против гриппа обойдется в среднем в 600 гривен, против коронавируса - до сих пор является бесплатной, она доступна в любом пункте вакцинации. Делать прививки можно в течение всего эпидсезона. Даже одновременно - против гриппа и ковида.

Больные гриппом

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Напомним, в Киеве резко растет количество детей, болеющих гриппом и коронавирусом. В социальных сетях родители рассказывают об огромном количестве больных школьников.

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