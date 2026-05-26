В Украине резко вырастут цены на продукты: экономист рассказал, что подорожает

Прогнозировать точное изменение цен в Украине на длительную перспективу сейчас сложно, однако общие экономические и аграрные маркеры уже свидетельствуют о неизбежном подорожании базовых продуктов.

О том, как изменятся ценники в магазинах в ближайшие семь месяцев (до конца года) и чего ждать украинцам до следующей индексации пенсий в марте 2027 года, рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в материале ТСН.ua.

Инфляция ускоряется, а урожай ожидается меньшим

По словам Олега Пендзина, ведущие финансовые институты страны уже пересмотрели свои предыдущие расчеты в сторону ухудшения. В частности, аналитики Национального банка Украины (НБУ) повысили прогноз годовой инфляции с 8,6% до 9,3%.

Ситуацию осложняют и первые оценки будущего урожая от профильного министерства.

Олег Пендзин, экономический эксперт: «Есть предварительный прогноз от Министерства экономики по урожаю в 2026 году — он ожидается на 1% меньше, чем в прошлом году».

Почему вырастут ценники на хлеб, мясо и молоко?

Главным драйвером роста стоимости продуктов в этом году становится существенное увеличение расходов самого аграрного сектора на выращивание культур.

Олег Пендзин: «Больше всего подорожают продукты питания, потому что стоимость обработки 1 га пашни увеличилась на 40%. Поэтому вырастут цены на продукты зерновой группы, они потянут за собой подорожание мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов. Возможно, как и в прошлом году, несколько спасет ситуацию хороший урожай картофеля».

Из-за подорожания логистики, топлива и непосредственной обработки земли цены на хлебобулочные изделия, крупы, а следом и на весь спектр животноводческой продукции неизбежно будут идти вверх. При таких условиях украинцам, а особенно пенсионерам с минимальными доходами, придется затягивать пояса еще сильнее в ожидании следующего пересмотра социальных выплат, который запланирован только на весну 2027 года.

