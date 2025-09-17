В Украине родились необычные малыши: весь роддом шокирован

В роддоме родились тройни / © pixabay.com

В роддоме Днепра родились сразу две тройни. В первой тройне только девочки, во второй — одни мальчики. Медики говорят, тройни рождаются крайне редко. А чтобы сразу две и в одной больнице, то вообще диковинка.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Вера, Надежда и Любовь родились на 31 неделе беременности. Самая маленькая весила чуть больше 700 граммов.

«Самой маленькой была Вера — 730 граммов, вторая — 1240 и третья — 940 граммов. Детки находили в кувезе, для того, чтобы сохранялась температура, влажность, им создавались специальные условия для того, чтобы они имитировали внутриутробную среду матери», — говорит врач.

За время, что выхаживали дочерей, родители уже хорошо научились их различать. Говорят, у всех разный характер. И самая требовательная — Вера, которая родилась с наименьшим весом.

Что родят сразу трех дочерей — Яков и Карина не ожидали. Супруги из Никополя. Вся беременность женщины длилась под звуки взрывов, часто приходилось сидеть в укрытии.

Веру, Надежду и Любовь уже перевели в обычную палату. А пока девочки росли, к огромному удивлению медиков, в этом же отделении родилась еще одна тройня — мальчиков. Чтобы сразу две тройни за короткое время — такого не было уже десятки лет, говорят медики.



«Они родились в сроке 36 недель, состояние их конечно было намного лучше, поэтому эти детки были выписаны домой, уже с родителями дома набирают вес», — говорят медики.

А вот девочки домой смогут поехать только, когда каждая будет весить не менее двух килограммов. Пока же в палате их родители установили график дежурства, по очереди встают и из бутылочки кормят детей.

После выписки из перинатального центра Вера, Надежда и Любовь вернутся в Никополь. Уютного когда-то города, который сейчас под ежедневными атаками россиян — ведь расположен в считанных километрах от оккупированного Энергодара.

