В Украине родители судятся с невесткой за эмбрионы их покойного сына: шокирующие подробности

Женщина говорит, что хочет детей, однако ей нужно оправиться из-за потери любимого.

Родители после смерти единственного сына хотят отсудить у невестки эмбрионы, которые были созданы благодаря репродуктивным технологиям. Сначала они давили на жену своего сына, чтобы она перенесла эмбрионы как можно скорее и рожала им внуков. Когда получили отказ, потому что та не могла отойти от смерти любимого мужа и первые месяцы жила на успокоительном и снотворном, то пошли в суд.

Такого процесса в Украине еще не было. Почему эксперты называют это дело смесью средневековья и новейших технологий - эксклюзивная тема от Ирины Маркевич.

Женщина пережила смерть мужа, а его родители требуют от нее внуков

Анастасия прожила в браке с Александром 5 лет. Мечтали о ребенке, но пришлось обращаться за помощью к репродуктологам. И в феврале 2022 года у них было 6 эмбрионов.

"В начале марта мы планировали перенос эмбриона, в феврале началась война и не зная, что будет дальше мы решили подождать немного чтобы принять какое-то решение", - говорит женщина.

Однако уже через месяц Александр попал в больницу с сильным болями в животе.

"Ему сделали операцию сказали что не специфический язвенный колит. Он был в реанимации. В последние дни я была с ним до последнего... Вышел врач и сказал, что он умер", - вспоминает Анастасия.

С этого момента ее жизнь превращается в ад. Она тяжело переживает смерть любимого мужа. Горем убиты и родители Александра. В семье всегда были хорошие отношения, но все меняется, когда свекры начинают требовать, чтобы Анастаси шла в клинику и как можно быстрее родила им внуков.

Анастасия и Александр

"Как я могу рожать детей, если я пью успокоительное, снотворное. Я не могу спать, о каких детях идет речь. Потом пошло о том, что если ты не можешь – давай пригласим суррогатную мать, пусть она родит этих детей. Я им сказала, что год после смерти, я не готова об этом говорить", — вспоминает женщина.

Анастасия убеждает, что на этой почве развивается конфликт — родители мужа просят уехать из его квартиры, заставляют отказаться от наследства и прерывают все контакты. Настя ищет утешение в работе — она специалист в ИТ-сфере, следовательно находит новую работу и едет из страны. Уже за границей она узнает – свекры пытаются отсудить ее эмбрионы.

Родители покойного мужчины требуют продолжения рода

Этот судебный процесс длится более года. Интересы Владимира и Татьяны Кузьменко представляет адвокат. Именно он передает их точку зрения в этом деле.

"Мои клиенты - пожилая супружеская пара. Сын единственный, он умер. И они хотят продолжения рода, а затем претендуют на криоконсервированные эмбрионы. У них были договоренности с женой их сына, однако эти договоренности не были реализованы и соответственно она отказалась на оплодотворение и они вынуждены были обратиться в суд. Они хотят реализовать волю за жизнь своего сына, хотят использовать эти криоконсервированные эмбрионы для рождения ребенка", - говорит адвокат Кирилл Федорчук.

Что говорит адвокат Анастасии

Адвокат защиты в суде объясняет, что эмбрионы не могут переходить по наследству к родственникам. В их составе генетический материал не только сына Кузьменко, но и яйцеклетка Анастасии. И напоминает, что в Украине нельзя воспользоваться суррогатным материнством по социальным мотивам.

"Я хочу ребенка, чтобы продолжить род, я хочу больше детей, я хочу ребенка от той женщины или демографический кризис — это нонсенс это абсурд! Есть еще один момент в законодательстве — услугами суррогатной матери, которая вынашивает ребенка, могут воспользоваться супружеские пары, которые лечат бесплодие", — говорит адвокат Анастасии Владислав Бобух.

Когда можно воспользоваться суррогатным материнством

При этом есть четкий перечень диагнозов, которые свидетельствуют о том, что женщина не может выносить ребенка.

"Суррогатное материнство — это, когда у людей есть проблемы с бесплодием. Дальнейшая реализация этого эмбриона, я не уверена, что его вообще можно реализовать", — говорит эксперт по медицинскому праву Елена Бабич.

Эксперт по медицинскому праву Елена Бабич считает удивительной, что такой процесс вообще продолжается. В одном деле сошлись высокие технологии репродуктивной медицины и средневековья.

"Это такой прецедент, что каждая женщина должна спрашивать родителей своего мужа, что делать с эмбрионами — рожать от их сына, или прерывать беременность, то есть решает не женщина, распоряжаться будет не она, а бабушка с дедушкой", — объясняет эксперт.

Адвокат семьи Кузьменко, говорит их клиенты, осознают, что воспользоваться эмбрионами на данном этапе в Украине не могут. Однако они надеются, что в будущем ситуация изменится и рассчитывают на длительный процесс.

"В случае успешного завершения этого дела в пользу моих клиентов и признания за ними права использования возможно на тот момент уже использование этих биологических материалов возможно, к тому времени уже будет другое законодательство потому что речь идет о длительном процессе", — говорит адвокат супругов.

Экспертиза может повредить эмбрионам

В частности, они добились от суда генетической экспертизы, несмотря на то, что это может повредить эмбрионам.

ТСН получила ответ на запрос от экспертно-криминалистического центра МВД, где сообщили, что проведение такого исследования предусматривает полное или частичное уничтожение эмбриона.

Это первый и единственный процесс в Украине, когда судятся за эмбрионы. При этом они под арестом и мама ими воспользоваться не может.

"Конечно, я бы хотела родить ребенка от этого мужчины, я его очень любила. Я хочу иметь эту возможность в будущем", — говорит женщина.

Анастасия

Решения этого суда ждет все медицинское сообщество, потому что по сути оно может стать прецедентом для любой пары, имеющей замороженные эмбрионы.

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