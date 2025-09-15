В Украине родители требуют от невестки эмбрионы их покойного сына: суд принял шокирующее решение

Суд принял неожиданное решение по делу об эмбрионах / © pixabay.com

В скандальном деле, за которым следила вся Украина, вынесено решение. После смерти единственного сына, родители взялись забрать эмбрионы у своей невестки. И суд решил отдать три зародыша из шести — пожилым людям, чтобы те продолжили род благодаря суррогатному материнству. В Украине запрещено суррогатное материнство по социальным показателям, только по медицинским.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Решение суда удивило

Центральный районный суд Днепра. В течение двух лет здесь слушали дело о борьбе за эмбрионы. К нему было приковано внимание едва ли не всех репродуктологов, юристов и медицинского сообщества Украины. И вот финальная точка. Судья Сергей Едаменко зачитывает решение: «Признать право Кузьменко Татьяне Анатольевне и Кузьменко Владимира на дальнейшую регистрацию, которая может родиться с использованием репродуктивных технологий через суррогатное материнство с использованием трех криоконсервированных эмбрионов».

Эти несколько фраз переворачивают сферу репродуктивной медицины вверх дном.

С чего началось дело

Это дело началось с семейной драмы. Молодые супруги Анастасия и Александр лечатся от бесплодия. Благодаря репродуктивным технологиям получают 6 эмбрионов. Врачи не успевают перенести зародыши в утробу, чтобы Анастасия выносила малышей, как Александра внезапную госпитализируют и он умирает.

Вскоре после похорон, родители Александра — Владимир и Татьяна Кузьменко настаивают, чтобы невестка шла в клинику, переносила эмбрионы, и как можно быстрее рожала внуков.

«Я пью успокоительное снотворное я не могу спать? О каких детях идет речь? Потом пошло о том, что если ты не можешь давай пригласим суррогатную мать, пусть она родит этих детей. Я им сказала что год после смерти я не готова об этом говорить», — говорит вдова Анастасия Кузьменко.

На этой почве развивается конфликт — родители мужчины просят выехать из его квартиры, заставляют отказаться от наследства и подают иск в суд, чтобы забрать криоконсервированные эмбрионы.

«Мои клиенты пожилая супружеская пара, сын единственный, сын который умер. Они хотят реализовать волю при жизни своего сына, хотят использовать эти криоконсервированные эмбрионы для рождения ребенка», — говорит адвокат семьи Кузьменко Кирилл Федорчук.



В суде адвокаты Кузьменко настаивают, что эмбрионы — это часть наследства их сына. Как вещи, квартира или машина. Так как от наследства Анастасия отказалась, то и эмбрионы, по мнению родителей ее мужа, должны унаследовать они.

Защитники Анастасии напоминают судье, что эмбрион — это клетки двух людей, Александра, который умер и Анастасии, которая жива. Эмбрионы не могут переходить по наследству к родственникам, потому что это не вещи. Пока рассматривалось это дело, парламентарии приняли закон, где четко указано, что даже в случае военных — в случае гибели, их клетки, а тем более эмбрионы принадлежат только партнеру, который остался жив, и ими не могут воспользоваться близкие родственники.

«После смерти одного из супругов все права на биологический материал переходит к другому супругу и право использования является единоличным и соответственно Анастасия подписала аналогичный договор в медицинском учреждении. Это не может быть предметом сделки продать обменять подарить передать в наследство», — говорит адвокат Анастасии Кузьменко Людмила Кириленко.

Что известно о решении суда

Однако эти аргументы суд не принимает во внимание и выносит решение, где 3 эмбриона передаются бабушке и дедушке, а три остаются маме. При этом, в зале суда звучит и медицинская маркировка эмбрионов — то есть родителям умершего Александра должны отдать двух девочек и мальчика.

Судья объявляет, что пожилая пара может воспользоваться суррогатным материнство, а рожденных детей зарегистрировать, как собственных.

При этом в Украине запрещено суррогатное материнство по социальному принципу. Чтобы ребенка для пары выносила посторонняя женщина, пара должна лечиться, и иметь четкие показатели, когда женщина не может выносить малыша — например отсутствие матки. Только тогда пара может воспользоваться услугами суррогатного материнства.

То есть ни одна клиника, имеющая лицензию и работающая легально в Украине не может помочь Кузьменко стать родителями детей своего сына.

Анастасия собирается подавать апелляцию. Если потребуется, то и кассацию, и обращаться в Европейский суд.

«Мои дети еще не рождены, но уже арестованы 2 года», — говорит она.

И адвокат Анастасии настроена на такой долгий процесс защиты прав ее клиентки.

Репродуктологи отмечают — если решение, которое вынес судья Сергей Едаменко не обжаловать, в зоне риска оказываются все пары, которые лечатся от бесплодия. То есть их родственники с обеих сторон по аналогии с этим решением суда могут претендовать на их генетический материал.

