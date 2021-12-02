В Украине с 1 декабря выросли зарплаты, пенсии и налоги: как изменился размер выплат

С наступлением зимы в Украине произошло несколько экономических перемен.

В Украине с 1 декабря 2021 года увеличились размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а соответственно выросли — пенсии и соцвыплаты.

Как выросли пенсии и соцвыплаты с 1 декабря, читайте в материале ТСН.ua.

Зарплаты и пенсии

Так, с 1 декабря минимальная заработная плата выросла с 6 тыс. грн. до 6,5 тыс. грн. Также с этой же даты произведен перерасчет пенсий в связи и с повышением минималки, и из-за роста прожиточного минимума для населения Украины.

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Таким образом, с 1 декабря минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж (женщины 30 лет и 35 лет) и не работающих, стала 2600 грн.

Для участников боевых действий пенсия составляет 4061 грн. Минимальная пенсия шахтерам составляет 5802 грн, а минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца — 3868 грн. Максимальный размер пенсии увеличился на 800 гривен и составляет 19 340 гривен.

В Министерстве социальной политики уточнили, что это десятое повышение пенсий за текущий год. Таким образом, в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн).

В 2022 году, ожидается, среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн (по сравнению с 2020 годом увеличение составит 940 грн, или 26%).

Социальные выплаты

Повышение размера прожиточного минимума увеличило и размер алиментов – минимум составляет 1 050 грн (на детей до 6 лет) и 1 309 грн (на детей от 6 до 18 лет).

Граждане, которые являются опекунами или попечителями детей до 6 лет, будут получать помощь в размере 5 250 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 6 545 грн (2,5 прожиточных минимума).

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Возросла и пособие по беременности и родам — 100 процентов среднемесячного дохода (стипендии, денежного обеспечения, пособия по безработице и т.д.) женщины, но не менее 25 процентов от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, т.е. меньше 620,25 грн.

Для безработных украинцев максимальный размер выплат составит 9924 грн (четыре прожиточных минимума).

Налоги

Рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлиял на размер некоторых налогов. В частности, максимальный размер базы начисления ЕСВ в месяц теперь достигает 97,5 тыс. грн, соответственно вырос размер отчислений — с 19 800 до 21 450 гривен.

Кроме того, в результате повышения минимальной зарплаты физические лица-предприниматели, находящиеся на едином налоге, с 1 декабря также должны платить 1430 гривен в месяц. Для тех, кто находится на первой группе, ставка выросла с 260 до 268 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении программы доплат к пенсиям.

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