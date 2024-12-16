В Украине с нового года нужно будет регистрировать домашних животных: что известно

В Украине создают единый реестр, где будут храниться данные о домашних животных: в нем будет информация о вакцинации, болезнях животных и контактах владельцев. Всё это в рамках Евроинтеграции.

Каких животных будут регистрировать, когда ваш котик или собачка появится в приложении "Действие" и как реагируют на это сами владельцы домашних питомцев — выясняла корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Владелица домашних животных Елена о едином государственном реестре домашних животных уже знает, а вот добавлять Варга еще думает.

"У меня Варг сейчас находится максимально в правовом поле, он трогается, у него вовремя идут все вакцинации. Он сдал СКА. Он сейчас находится в реестре в общем и я не вижу для себя сейчас необходимости плодить эти реестры", — говорит владелица собаки и кота Елена Бодня.

Дома с прогулки Варга и Лену ждет кот. Женщина рассказывает, как летом обнаружили малыша в воде.

"Он нашел там было 3 котята, 2 к сожалению не выжили и 1 выжил, поэтому кот у нас такой найдёт, но очень хороший. Это просто лучшие друзья сейчас. То есть я собачник, а вот он – кошатник стал", — говорит Елена.

Она говорит, что кота зарегистрирует.

Зарегистрировать можно будет кошек, собак и хорьков. Почему именно такой перечень – объясняют в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

"Потому что это самые распространенные в Украине животные. И хорьки действительно на третьем месте", — говорит замминистра Денис Башлык.

А вот точного количества нет, потому что на сегодняшний день в стране отсутствует единая база домашних животных. База будет доступна для всех ветеринарных врачей – и государственных, и частных. Последним это позволит выдавать паспорта государственного образца.

"Регистрацию животных ожидаем в начале 25 года. Это январь 25-го года. Уже будет доступно для всех ответственных владельцев животных. Почему я говорю ответственных – потому что этот проект, так как он является экспериментальным – он по желанию", — говорит Денис Башлык.

Регистрация будет бесплатной. В ветеринарной клинике рассказывают — до полномасштабного вторжения России в Украину многие вообще пренебрегали регистрацией животных.

В Украине заработает реестр домашних животных

"Интересовались только те люди, которые довольно часто путешествуют и которые не могут оставить своих любимцев на долгий период. Те люди сталкивались с тем, что нужно, чтобы животное было тронутым, чтобы у животного был паспорт. Чтобы были все вакцинированны", — говорит ветеринар Виталий Олейник.

Преимущества единого реестра будут как для владельцев, так и для врачей – добавляет он.

В Министерстве цифровой трансформации рассказывают – в 2025 году документы животного будет подтягивать и в "Дии". Регистрация добровольная, но разработчики призывают быть сознательными и не пренебрегать государственным реестром. Вводить налог на животных пока не планируется.

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