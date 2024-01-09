В Украине сбили новый "Шахед", а экспредседатель ЦРУ срочно обратился к Западу: все детали

Бывший глава ЦРУ в прямом эфире обратился ко всем друзьям Украины. Бывший разведчик разложил по полочкам, почему Украине нужна немедленная помощь от союзников и разбил в мелочь российскую пропаганду о том, что Украина не выгодна Западу.

Детали откровенного заявления бывшего главы ЦРУ, почему в Европе недооценивают российскую угрозу и как она эволюционирует в Украине, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Важное заявление американского экс-разведчика

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус выдал откровенное заявление прямо в прямом эфире американского телевидения. Его слова заставили напрячься и задуматься даже телеведущую. В прошлом глава американской разведки дал нелестный прогноз для Запада, если он допустит победу Путина.

Дэвид Петреус/Скриншот

“Если Россия победит, если Путину удастся добиться своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей под прицелом окажется Молдова, а может быть, и одна из стран Балтии», – отметил Петреус.

Украина нужна Западу, а их помощь — Украине

Здесь самое главное не сама суть, потому что о путинских хищных аппетитах на Европу знает каждый человек в мире, но то, к кому таким образом обратился Петреус. В эфире CNN — одного из крупнейших телеканалов Соединенных Штатов он обратился напрямую к конгрессменам, потому что те будто не понимают, где реальная угроза, или в разгар внутренних скандалов не обращают на нее внимания.

Если коротко, без финансирования США Украина, скорее всего, проигрывает войну, а без Украины война с годами перевернется дальше, и кто знает, чем завершится новый конфликт.

“Я считаю, что Конгресс должен проголосовать за финансирование Украины и он это все-таки сделает, но вопрос: когда и сколько еще нужно времени, чтобы эта помощь “потекла как вода из крана”. Да, за два года мы уже оказали достаточно много помощи — 44 миллиарда и это нетривиальная сумма, но мы можем это себе легко позволить. Не забывайте, в нашем оборонном бюджете собрано почти 1.7 триллиона долларов. Это не только правильный и необходимый, но еще и доступный шаг», — прокомментировал Петреус.

Главное для Украины сейчас — ПВО. По мнению Петреуса, у России до сих пор есть единственный реально действенный способ значительно ослабить Украину — это воздушные атаки. Наглядный пример – последняя масштабная ракетная атака РФ по Украине. В Воздушных силах откровенно признались, что 8 января наши силы ПВО сбили лишь часть ракет противника. Защитники неба справились с крылатыми ракетами Х-55, Х-101 и Х-555, но баллистика и Кинжалы — более сложные цели, которые по зубам только передовым западным системам ПВО, а их до сих пор не хватает.

"Новый" "Шахед"?!

Но самое ужасное, что не теряют времени и противники. В конце осени 2023 года в Иране представили новую модификацию "Шахеда". Этот смертоносный БПЛА официально больше не мопед — его оборудовали реактивным двигателем, что делает его более маневренным и ловким. К сожалению, такие уже залетают в Украину, об этом в своем Телеграмм-канале сообщил военнослужащий ВСУ Сергей Бескрестнов. Боец приводит и фотодоказательство и утверждает, что на нем видна турбина реактивного двигателя. Известны и новые характеристики нового "турбомопеда".

Скриншот

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В Воздушных силах не спешат подтверждать эту информацию. Во-первых, враг уже заявлял о появлении в своем арсенале новых модификаций "Шахедов", прежде всего из якобы нового материала черного цвета, который не виден на радарах.

Рашисты врут и здесь

Как оказалось, рашисты просто решили подогреть панику и покрасили по крайней мере часть старых "Шахедов" в черную краску. Выводы делайте сами, но в ВВС успокаивают, что даже новый "турбо-шахед" точно не сломает украинскую ПВО.

К тому же, как пишет профильное издание Defence Express, "турбо-шахед", или "Шахед-238", сбивать можно. Это с легкостью можно делать из переносных зенитных ракетных комплексов: из украинской Иглы или американского Стингера, а вот для эффективного пулеметного огня он уже слишком быстр.

Есть и другой нюанс — старый "Шахед-136" эффективен за счет дальнобойности и относительной дешевизны. Турбо-мопеды будут дороже для оккупантов.



Еще одна проблема в том, что рашисты уже тянут себе оружие отовсюду. По данным Пентагона, Кремль уже получает баллистические ракеты от КНДР. Остатки таких уже находили под Запорожьем и Харьковом. Опять же, здесь речь не идет о каком-то новом супероружии, однако таким образом враг утоляет свою "ракетную жажду".

Зашевелились в Европе

На фоне этого наконец-то зашевелились в Европе. Похоже, их беспокоит перспектива оказаться под российской ракетной атакой. Одними из первых среди стран ЕС "протерли глаза" в Германии.

“Госпожа и господа, каким бы важным ни был вклад Германии, его одного будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю наших союзников в Европейский Союз также активизировать свои усилия в пользу Украины. Поставки оружия для Украины, запланированные на сегодняшний день большинством стран-членов ЕС, слишком малы”, — отметил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает DW.

Благо, это понимают в Европе. Их оборонка до сих пор не готова к какому-либо масштабному конфликту. Вспомните тот факт, что в марте 23-го они пообещали все вместе выработать 1 миллион артиллерийских снарядов для ВСУ. В сентябре смогли выработать чуть более 300 тысяч, а затем эта тема вообще будто выпала из медиа поля. Именно поэтому Украине следует развивать собственное производство. Самостоятельно обеспечить потребности миллионной армии на фронте в полторы тысячи километров — очень сложная задача, но основные потребности войска, как боеприпасы, должно закрыть именно государство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине сбили НОВЫЙ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ “Шахед”! Экс-глава ЦРУ экстренно обратился к Западу!

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