В Украине штамм коронавируса "Дельта" все чаще поражает детей: течение и симптомы

В Украине штамм коронавируса "Дельта" все чаще поражает детей: течение и симптомы

Родители не всегда могут распознать у ребенка коронавирус.

В Украине новый штамм коронавируса "Дельта" все чаще поражает детей. Медики тех стран, где данный штамм уже циркулировал, предупреждали о том, что этот вирус часто поражает детский организм.

Об этом ТСН.ua рассказала главный санитарный врач Львовщины, глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

По ее словам, сейчас действительно доля детей среди больных во Львовской области увеличилась с 5% до 7,5%.

"Но большинство детей все же болеют легко коронавирусом. У них такие симптомы: незначительное повышение температуры до 37, насморк. Родители не всегда могут распознать в этом коронавирус. Это можно подтвердить только во время обследования", — говорит врач.

Однако, по ее словам, все же увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении.

"Если обычно во Львовской области госпитализировали 10-12 детей, то сейчас у нас в области 44 ребенка находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" с диагнозом COVID-19", — рассказала Наталья Иванченко.

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