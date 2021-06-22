В Украине сильная жара: как в Ровенской области спасаются от высокой температуры

Температура воздуха в Украине более 30 градусов.

Песчаная буря накрыла столицу. Странное явление с утра снимают киевляне и выкладывают фотографии в соцсети. Что происходит? Метеорологи имеют две версии: либо пылевую бурю нам принесло с Астраханских полупустынных степей, или это последствия резкого жары. Из-заа высоких температур также ограничили въезд грузовиков в Киев. Такая духота сегодня не только в столице. Свыше 30 градусов тепла есть и в других регионах. Невероятная жара в частности в Киеве.

Об этом 22 июня говорится в сюжете ТСН.16:45 .

В Ровно такая температура, что за минуту на солнце до начинает припекать тело. Термометр в машине показывал температуру снаружи + 33 градуса. А вот на ровенской площади Независимости посреди города можно освежиться. Спасатели установили здесь специальные рамки. Когда в ней проходишь, обрызгивает водичкой. И этому жители радуются. Желающих освежиться немало. Особенно это дети. Так уж набегаются под рамкой, одежда насквозь мокрой становится.

"Ощущение прекрасные и благодатные. Жить хочется", — говорят жители.

Новости Украины: как в Ровно люди спасаются от жары

"Люди проходят часто. Все довольны, потому что на дворе жара. Особенно довольны дети. Бывает и сами проходим", — говорит спасатель Роман Самков.

Такие рамки установили также в Ровенской области — в городах Дубно и Сарны. Они будут работать, пока жарко. А печь так солнце будет, говорят синоптики, несколько дней. Поэтому медики советуют, горячими лучами не злоупотреблять, чтобы не получить солнечного удара, а еще надо пить много воды.

Напомним, небо над Киевом во вторник, 22 июня, покрыла пылевая буря. Из-за этого упала видимость, а в воздухе летал песок.

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