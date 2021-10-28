"В Украине скоро начнется медицинский коллапс": врач рассказал, каким городам грозит мощная нагрузка

В Украине количество госпитализаций может возрасти до 8 тысяч в сутки. Ни один город к таким нагрузкам не готов.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Количество госпитализаций из COVID-19 может возрасти до 8 тысяч человек в сутки, поэтому из-за нехватки мест в больницах, будут развертывать мобильные госпитали.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.

"В СНБО прогнозируют, что пик будет только через 3-4 недели. И те 20 тысяч официальных инфицированных, которых мы видим, соответствуют реальным 100 тысячам случаев в Украине. Думаю, что мы можем увидеть цифру и 6 и до 8 тысяч госпитализаций в сутки", – говорит медик.

По его словам, к такому большому наплыву пациентов с коронавирусом не готовы украинские города.

"Не готов ни один город. Это сейчас не только в Каховке, но и во многих городах будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19. Сейчас Львов пытается доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно. В этой ситуации еще неизвестно, как Киев отреагирует, потому что, насколько мне известно, из неофициальной информации, что Александровская больница достаточно заполнена, то есть все "ковидные" места заняты", — говорит врач.

По мнению Тараса Жиравецкого, в больших городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарства.

Я думаю, что он (медицинский коллапс – Ред.) точечно скоро начнется. Может быть серьезная проблема, как мы видим и в Одессе и в Харькове, то есть в больших городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться. Во Львове часть городских больниц перепрофилирована на COVID-19, но их – мало”, – подытожил врач.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерли 576 человек, 10 006 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, в Каховке Херсонской области из-за нехватки мест в больницах развернули мобильный госпиталь для 120 больных COVID-19.

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