В Украине снизятся зарплаты: экономисты назвали неожиданные причины

В Украине снизятся зарплаты / © Credits

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В октябре средняя заработная плата в Украине будет ниже, чем в сентябре. К такому выводу пришли экономические эксперты Олег Пендзин и Андрей Шевчишин. Главной причиной снижения показателей называют вынужденную остановку производства в металлургической отрасли и существенное падение объемов в горнодобывающем секторе.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Причины снижения зарплат: оценка Олега Пендзина

По словам Олега Пендзина, средняя зарплата в стране снизится примерно на 1200–1300 гривен.

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«Средняя зарплата снизится до 31 000 грн, то есть на 1200–1300 грн. Из-за вражеских ударов приостановлена работа "Запорожстали" и "Криворожстали", работникам будут выплачивать две трети оклада без премий и надбавок за вынужденный простой. Это более 20 тысяч работников с зарплатами, превышающими средние по Украине. Продолжаются увольнения на других крупных предприятиях, в ритейле и т. д., где зарплаты довольно высокие. На рынке становится больше безработных, это также сдержит рост зарплат», — подчеркнул Олег Пендзин.

Потеря надбавок и кризис в сфере обслуживания: анализ Андрея Шевчишина

Эксперт Андрей Шевчишин отметил, что, хотя расчетные плановые показатели близки к 32 000 гривен, реальная ситуация на рынке труда может оказаться еще более сложной.

«Плановые расчетные показатели средней зарплаты в октябре близки к 32 000 грн, что ниже, чем в августе и, по оценкам, в сентябре. На самом деле из-за упадка металлургической отрасли, снижения заработков в торговле, ритейле и сфере услуг она может составить даже менее 31 000 грн. В металлургии оклад составляет 50–60% от заработка. Остальное — доплаты за выполнение плана, работу в ночные смены, вредные условия труда и интенсивность. Во время простоя все эти надбавки отменяются», — пояснил Андрей Шевчишин.

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