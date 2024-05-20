В Украине снова будут отключать свет, а тариф значительно вырастет: свежие подробности

К сожалению, дефицит электричества будет время от времени возникать.

Сражение за свет продолжается. Аварийное отключение электроэнергии с нами на годы. Такие нелестные прогнозы делают эксперты. Более того, платить за свет придется гораздо больше.

Насколько вырастет тариф за электроэнергию, где искать графики отключений и что ждет украинцев зимой и летом? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Отключений может и не быть?

Отключений электроэнергии может и не быть. Однако, вероятно, только в течение ночи и утром, поскольку потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Владимир Кудрицкий также рассказал, почему компания была вынуждена ввести графики отключений.

Дефицит электроэнергии

К сожалению, дефицит электричества будет время от времени возникать. Глава "Укрэнерго" подтвердил, что на этой неделе, в течение лета, в течение осени и зимы, украинцам нужно быть готовыми к тому, что могут быть применены графики отключений.

Однако в ближайшие дни ситуация с электроэнергией должна улучшиться, но не в вечерние пики. Даже импорт электричества пока не перекрывает недостаток. Глобально стоит большая задача по восстановлению собственной генерации. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

“Сейчас идут переговоры с западными финансовыми институтами – по кредитам на восстановление генерации. Очевидно, это не скорый процесс. И, скажем откровенно, кроме денег на возобновление энергообъектов нужно много времени”, — сказал он.

Отключение света летом если и будут, то, вероятно, не будут превышать двух часов в день. А вот ситуация с электроснабжением зимой будет гораздо сложнее. Об этом заявляет эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, передает "Общественное радио"

«При жаре частота отключений может увеличиваться, но не так, как мы видели, возможно, и не каждый день. До 2 часов в день электроэнергия может отсутствовать, а вот зима будет сложная, потому что мы не успеваем все восстановить, отстроить”, — отметил эксперт.

По прогнозам эксперта, даже если зима будет теплая, то отключения могут быть такими, какие украинцы видели в 2022-2023 годах. А если зима будет холодной, то отключения будут еще продолжительнее.

Ситуация со светом в столице

Отметим, что 20 мая 2024 г. в Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Графики будут действовать с 18:00 до 24:00. Также отмечено, что энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Графики отключений

Примечательно, что во время графиков отключения электричества в Киеве потребителей электроэнергии разделили на несколько очередей. Каждая из этих групп поочередно будет выключать свет на четыре часа. В то же время жители столицы предупредили, что возможны погрешности в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами. Графики почасового отключения можно найти на сайтах YASNO и ДТЭК.

Также посмотреть на графики отключения можно в чат-боте YASNO в Телеграмме. Для этого перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически; выберите свой регион; нажмите “Возможные отключения”; введите свой адрес.

Пункты несокрушимости

Напомним, что во время длительных отключений украинцы могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". В частности, в Киеве открыто около тысячи таких объектов. Информацию об их расположении можно узнать в приложении "Действие", в районных администрациях, органах местного самоуправления и на официальном сайте. Также в приложении "Действие" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт несокрушимости", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет – для этого нужно заблаговременно загрузить карту выбранного региона в Действии.

Что будет с электроэнергией летом?

О том, что импорт электроэнергии не способен полностью покрыть наши потребности, но может значительно смягчить ситуацию, отметил и Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики в интервью НВ.

Однако без ограничения поставок электроэнергии как промышленности, так и населению летом не обойтись. Такой прогноз сделал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Более пессимистические прогнозы у Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Он считает, что ситуация с аварийными отключениями света может затянуться на годы.

О том, что без аварийных отключений не обойтись в этом году, говорили и раньше. Россия ракетными ударами по украинской энергосистеме вывела из строя 6000 МВт, а значит, в Украине придется возвращаться к графикам ограничения электроснабжения. Об этом в эфире "Эспрессо" заявлял народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Новые тарифы?

Между тем, в Минэнерго спрогнозировали, насколько может вырасти тариф на свет. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Колесника, если проводить аналогию с прошлым годом, следует, что тариф на электроэнергию может увеличиться примерно в 1,5-2 раза. В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 грн/кВт-ч для индивидуальных бытовых потребителей. Более того, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось. Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч, то сейчас рассматривается максимальный уровень – около 4 грн/кВт-ч. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке.

Народный депутат Алексей Кучеренко также сообщил о том, что, по его данным, новый тариф может быть в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

Без дела в Кабмине точно не сидят. Нардеп Сергей Нагорняк в интервью Телеграф рассказал, что сейчас в правительстве идут активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Вероятно, цены могут скакнуть уже с 1 июня даже до 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.

"В январе, в интервью вашему изданию я прогнозировал, что стоимость электричества для населения в этом году вырастет вдвое", — отметил Нагорняк.

Напомним, что тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по предоставлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Также известно, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей. Его объем будет определяться способностью оградить энергосистему от обстрелов, а значит, от поставок военной помощи от партнеров.

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