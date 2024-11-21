В Украине снова экстренно отключили свет: что известно (видео)

Причиной стали российские ракеты, которые кружили в воздушном пространстве Украины и таки наделали беды. Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

В Украину вернулись экстренные отключения света! Утром 21 ноября в Киеве и ряде областей отключили электроэнергию. А причиной стали российские ракеты, которые кружили в воздушном пространстве Украины и таки наделали беды. Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Массированная атака

21 ноября российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Украину. Сначала тревогу по всей стране объявили ночью. Военные сообщили про угрозу баллистики, но впоследствии уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Около 6:30 первые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Оккупанты запустили крылатые ракеты. Они маневрировали между областями, в конце концов взрывы прогремели на Днепропетровщине – об этом сообщил глава области Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Он отметил, что агрессор массированно атаковал область.

"На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", – отметил он.

Экстренные отключения

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А уже со временем неприятную новость сообщили в пресс-службе ДТЭК. Из-за утренней атаки врага в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии. в сообщении говорится, что без света из-за атаки России остались Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области. Эти меры принимаются по указанию "Укрэнерго". Кроме того, облэнерго сообщили об экстренных отключениях света в Черновицкой, Житомирской, Полтавской и Сумской областях. Но, по обновленным данным, на Житомирщине экстренные отключения уже отменены. А тем временем в Киевской городской военной администрации сообщили, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня вообще отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовыми, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам. Внимательно следите за последующими сообщениями!", – отметили в КОВА.

В КГВА добавили, что по состоянию на 08:30 21 ноября аварийные отключения электроэнергии в столице отменены. А уже через час в "Укрэнерго" сообщили, что все примененные во время воздушной тревоги аварийные отключения отменены. В дальнейшем 21 ноября в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и г. Киеве меры ограничения потребления будут действовать в таком объеме: 08:00 – 19:00 – две очереди отключений, 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений. Причина временного усиления ограничений – повреждение линий передачи в результате обстрела.

Новые графики отключений

Напомним, недавно в ДТЭК заявили о новых графиках отключений света в нескольких областях. Итак, действовать они будут в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. ДТЭК сообщает, что график будет состоять из двух зон: светлая – электричество есть, темная зона – свет отсутствует. То есть, не будет светло-серой зоны. В ДТЭК считают, что это позволит украинцам точнее планировать свое время на день. Обновляться график будет ежедневно. В то же время старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте оператора системы распределения.

А вот как долго украинцы будут снова жить "по графику" – спрогнозировал эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. По его словам, вероятно, в Киеве и Киевской области уже в ближайшие дни отменят графики отключения электроэнергии. В эфире "Новости.LIVE" 18 ноября он отметил, что столица и Киевская область не являются отдельными подсистемами энергетики Украины, а являются частью единой сети. Поэтому в системе есть дефицит электроэнергии, хотя в Киеве и области нет поражений критических объектов.

Когда Киев будет без отключений?

Эксперт также отметил, что температура воздуха в ближайшие дни восстановление существенно не задержит. Все будет зависеть именно от скорости ремонтных работ. Другой эксперт Александр Харченко 18 ноября в эфире "Киев24" отметил, что Киев максимум через 10-12 дней уже будет без отключений света. Отключения света в областях Украины не будут одинаковыми. Очень сложная ситуация в Одесской области и в Сумах. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24" отметил, что период восстановления энергообъектов в этих регионах продлится дольше, чем в среднем по стране.

Массированная атака оставила Одессу без света!

Также Харченко дал прогноз об отключениях в случае похолодания в Украине до -10...-12°C, потому что ситуация такая, что как только восстановили какие-то элементы генерации и передачи, как в них "прилетает". Это как соревнование российских ракет с нашей способностью восстанавливать. Эксперт отметил, что при температуре -10...-12°C одна очередь отключений точно понадобится. Напомним, что после массированной ракетной атаки 17 ноября в Одессе возникли перебои со снабжением теплом, водой и электроэнергией. Многие жители остались без света, воды и тепла. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 20 ноября в Одесской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение восстановлено.

"К сожалению, из-за последствий обстрелов есть аварийные ситуации на линиях электропередач, в жилых домах; имеются разрывы теплосетей, которые устраняются аварийными службами. В области развернуто 674 "пункта незламности". За последние четыре дня их посетило более 35 тысяч человек. Основная причина аварий – перегрузка линий, возникающая из-за массового одновременного использования электроприборов после подключения домов к сети", – сказал Кипер.

Что будет со светом зимой?

Тем временем экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире "Вечер.LIVE" рассказал, что зимой в Украине возможны разные сценарии отключения электроэнергии. Выбор сценария опять же зависит от нескольких факторов: насколько теплой или холодной будет зима и возобновят ли оккупанты массированные атаки на энергосистему. В лучшем случае электроэнергия может быть отключена всего на несколько часов в сутки во время проведения ремонта или когда температура опустится до минус пяти градусов. Этот сценарий предполагает относительно теплую зиму.

В случае холодной зимы (-18°C…-25°C) и при условии отсутствия массированных атак веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.

Пессимистический сценарий: холодная зима и беспрецедентные массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

Плачков добавил, что энергетики будут пытаться спасти энергосистему и выключать свет столько, сколько нужно, никого не спрашивая.

Зеленский о зиме

Тем временем Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что в этом году Украина готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны.

По словам Зеленского, произошла децентрализация энергетической сети и связи. Он также рассказал, что у Украины сегодня есть договоренности по ракетам для разных систем ПВО, "но этого недостаточно".

Президент добавил, что, по данным разведки, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и производство для того, чтобы спровоцировать блэкауты.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА! Каким областям досталось больше всего?

Напомним, утром 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.

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