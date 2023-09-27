В Украине снова могут начать выключать электричество: советы экспертов, как к этому подготовиться

В Украине активно готовятся к отопительному сезону: на складах ТЭЦ накоплен уголь, а объем газа в хранилищах достиг необходимой отметки для прохождения зимы. Однако эксперты отмечают, что украинцам нужно быть готовыми и к выключению электричества, как это было прошлой зимой.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Готов ли Киев к отопительному сезону

Одна из обслуживающих компаний Киева говорит, что их котельная обеспечивает теплом 5 многоэтажек, детсад и офисный центр. Там жалуются, что котельная и оборудование там старое, а владельцы этого пока не спешат все ремонтировать.

"Мы просто даем газ, а они ничего здесь не хотят ремонтировать. Сами понимаете, металл изнашивается, капает. Там действительно, если вы посмотрите — свободный проход дождя и всего на свете", — говорит директор обслуживающей компании по теплоснабжению Тарас Пархоменко.

Аварийная котельная в Киеве / Фото: ТСН

Единственный выход из ситуации – переключить дома из котельной в сеть города, однако это решение должна принять специальная комиссия.

Замглавы КГГА Дмитрий Пентелеев говорит, что это единственный метод, поскольку закупка нового оборудования и ремонт котельной обойдется дороже. Он отмечает, что это невозможно сделать в этом году, поэтому котельная должна пережить холода.

В КГГА отчитываются – столица к зиме готова на 90%. На проверку и ремонт теплосетей из городского бюджета было направлено более миллиарда гривен.

"Часть повреждений ликвидирована, а часть – 80 повреждений осталось, которые мы успеваем ликвидировать до начала отопительного сезона", — отмечает Дмитрий Пентелеев.

Эксперты советуют не расслабляться

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рекомендует украинцам не расслабляться и не думать, что эта зима будет простой.

"Зимой, если температуры будут -10, а никаких обстрелов не будет, то ситуация будет, знаете так, по лезвию — мы, может, пройдем, а может нет. Каждый блок, который пошел в аварийный ремонт, потому что ему там 50 лет даже без обстрелов, он будет это лезвие качать в сторону того, что кого надо отключить", — отмечает Александр Харченко.

В некоторых домах есть генераторы

В некоторых домах еще с прошлого отопительного сезона установили генераторы. Глава ОСМД Ярослав Мельник рассказывает, что в 23-этажном доме на 199 квартир жильцы еще в прошлом году купили генератор, мощностью 28 киловатт. Он будет гарантировать, что в доме будет отопление, вода и лифт в случае отключения электричества.

Ярослав Мельник

Стоимость генератора 350 тысяч гривен. Еще в прошлом году в столице была введена программа частичного возмещения стоимости независимых источников электроэнергии для многоэтажек. За ней дому Ярослава вернули 80 тысяч.

Как украинцам подготовиться к выключению электричества

Эксперты рекомендуют украинцам вспомнить, что они делали минувшей зимой, когда начались удары по энергетической инфраструктуре и аварийные отключения света.

"Обязательно проверить все электропредохранители, автоматические выключатели и проводку. Утеплить трубопроводы на чердаке, в подвале, уплотнить двери, окна в местах общего пользования. То есть вещи, которые постоянно нужно делать, а сейчас они просто критичны", — говорит ТСН глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

Украинцам советуют купить альтернативные источники тепла, заменить лампы накаливания на светодиодные и подумать об альтернативных источниках электричества.

Также следует проверить исправность фонариков и повербанков, купить газовое принуждение и запасы необходимой еды.

Как подготовиться к выключению электричества

"Если вы хотите включить чайник, а это ужасный потребитель, который реально жрет электричество, как глупый – налейте туда чашку, которую вы реально будете пить. Вы включили чайник, облэнерго поняло, что у него не хватает лимита энергии на ваш дом и у вас электричество закончилось. Все – вас отключили со всем домом", — отмечает Александр Харченко.

Тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения в правительстве обещают не увеличивать до конца отопительного сезона.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Температура более -10 и тепло может исчезнуть! А электрочайник может оставить без света многоэтажку.

Напомним, 21 сентября Россия нанесла удары по энергетическим объектам после 6-месячного перерыва. Есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах.

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