В Украине снова отключают свет: где и как искать графики, пошаговая инструкция

Битва за свет! Аварийные отключения электроэнергии уже ощутили не только промышленные потребители, но и рядовые украинцы. Причина — дефицит электроэнергии из-за атак России на энергосистему Украины. Более того, погода также сыграла злую шутку с украинцами. Резкое похолодание заставило людей включить отопители, а это дополнительная нагрузка на энергосистему. Теперь электроэнергию будут включать почасово.

Где искать графики отключений, насколько масштабными могут быть такие ограничения для населения и что ждет украинцев в летние месяцы потребления электроэнергии? Все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Битва за свет

Режим экономии включен, а электроэнергия наоборот выключена. 14 мая "Укрэнерго" объявило о введении аварийных отключений света во всех областях Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в системе. Причина – рост потребления из-за похолодания на фоне российских обстрелов энергосистемы. Ведь несколькими днями ранее РФ атаковала Украину рядом видов вооружения, направив удар на объекты генерации и передачи электроэнергии.

"Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Это вынужденная мера стабилизации работы энергосистемы страны. Для всех регионов и для Киева в частности уже сформированы графики отключений электроэнергии. Энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергосистему. Но от каждого из нас, от нашего с вами сознательного отношения к экономии электроэнергии зависит, насколько быстро мы сможем вернуться к жизни без отключений! Экономьте! Помогайте в «битве за свет!», — сообщили в КМВА.

Такие сообщения можно найти почти на всех официальных страницах государственных органов власти и непосредственно компаний, отвечающих за электроснабжение. Также отмечается, что во время долговременных отключений украинцы могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости".

"Напомним, "Пункты Несокрушимости" — островки безопасности, стабильности, тепла и нашего единства, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии", — говорится в сообщении КМВА.

В частности, в Киеве открыто около тысячи таких объектов. Информацию об их расположении можно узнать в приложении "Действие", в районных администрациях, органах местного самоуправления и на официальном сайте. Также, в приложении "Действие" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт несокрушимости", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет – для этого нужно заблаговременно загрузить карту выбранного региона в Действии.

Где еще будут выключать свет?

Ситуация в энергосистеме трудна и сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях 16 мая возможные стабилизационные отключения, отметили в ДТЭК. Представители компании добавили, что возможны отключения также и в Донецкой области. В ДТЭК попросили потреблять электроэнергию разумно. В компании Укрэнерго также подчеркнули, что 16 мая графики почасовых отключений света будут действовать по всем областям нашего государства. Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работа энергосистемы более безопасной.

Ситуация со светом в Киеве

Отметим, что в Киеве потребителей электроэнергии разделили на несколько очередей. Каждая из этих групп поочередно будет выключать свет на четыре часа. Жители столицы предупреждают, что возможны погрешности в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами. Графики почасового отключения можно найти на сайтах YASNO и ДТЭК.

Чтобы проверить, когда и где будут в столице выключать свет: перейдите на сайт ДТЭК; выберите "Отсутствует электроэнергия"; введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках. Для получения графика с помощью YASNO сделайте следующие шаги: перейдите на сайт YASNO; выберите свой регион в правом верхнем углу; нажмите “График возможных отключений”; введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также посмотреть на графики отключения можно у чат-бота YASNO в Телеграмме. Для этого перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически; выберите свой регион; нажмите “Возможные отключения”; введите свой адрес.

ДТЭК на YASNO работают с перебоями?

Однако утром 16 мая сайт YASNO работал с перебоями. По предварительным данным, это из-за большой нагрузки на официальную страницу компании в интернете. Кроме того, сайт ДТЭК также работает через раз. Проблематично посмотреть актуальный график отключения.

Отметим, что графики отключений в Киеве 16 мая применяются в промежутках с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00. При этом в компании YASNO отметили, что в новом графике для потребителей отключения электроэнергии имеют промежутки в 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше. К тому же, количество групп потребителей в столице увеличилось с трех до шести. Это изменение имеет целью повысить предсказуемость и точность отключений электроэнергии, обеспечив их точное соответствие графику. Как результат, больше потребителей будет иметь доступ к электроэнергии одновременно.

Троллейбусы заменят автобусами

Многие вопросы возникали у украинцев и к работе общественного транспорта. Однако здесь власти сработали на опережение. В случае отключения света троллейбусы на маршрутах частично заменят автобусами. Об этом рассказал спикер КП Киевпасстранс Олег Грищак в эфире “Киев24”: “На случай обесточивания, у нас есть резервные автобусы, которые готовы выехать на замену. Так, на маршруте 41 троллейбуса на Святошино. Полностью заменить движение троллейбусов автобусами мы не можем, но по приоритетным направлениям дублерами заменим”.

Однако интервалы между прибытием транспорта станут больше. Данные об обновлении будут публиковать в Телеграмм-канале Киевпасстранса "Изменения движения".

Что будет с электроэнергией летом?

В свою очередь, эксперты делают неутешительные прогнозы по ситуации с электроэнергией в Украине. Оказывается, что даже импорт электроэнергии не способен полностью покрыть наши потребности, но может значительно смягчить ситуацию, отмечает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики в интервью НВ: “Когда за аварийной помощью обращается непосредственно Укрэнерго, то иногда наши партнеры просто не готовы сгенерировать достаточное количество электроэнергии. Если же это будет планироваться, то, конечно, нам смогут поставлять весь тот объем, который мы способны взять”.

Однако без ограничения поставок электроэнергии как промышленности, так и населению летом не обойтись. Такой прогноз дает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова: Здесь причина ясна: заработают кондиционеры — и в квартирах, и в офисах и магазинах. Причем это происходит одновременно с выходом в плановый ремонт некоторых блоков атомных электростанций. Но, я думаю, отключения для населения не будут какие-либо критические”.

Более пессимистические прогнозы у Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Он считает, что ситуация с аварийными отключениями света может затянуться на годы: “Сейчас речь идет о том, что ограничивались одновременно 7-8% от общего количества потребителей в Украине, впрочем, на довольно незначительное время. Я думаю, что примерно такие же ограничения нас ждут в ближайшем будущем на достаточно регулярной основе — речь идет о 2-2,5-3 годах”.

Усик вступил в битву за свет

Понятно, что без помощи Украине не обойтись. Поэтому в битву за свет вступил и известный украинский боксер Александр Усик. Он вместе с ДТЭК просит мировое сообщество помочь защитить и восстановить украинскую энергосистему от российских террористических атак. Боксер записал соответствующее видеообращение, опубликованное в его соцсетях.

Напомним, компания ДТЭК и боксер Александр Усик запустили совместную инициативу "Битва за свет", цель которой — привлечь внимание мира на критическое положение украинской энергосистемы в результате российских ракетных атак и привлечь дополнительную помощь международных партнеров по ее защите и восстановлению. Речь, в частности, идет о поставке запасных комплектующих для всех энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, и дополнительных систем ПВО для Украины.

Кампания "Битва за свет" стартовала накануне боя Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, который пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине снова отключают свет! Где и как находить графики? Пошаговая инструкция

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