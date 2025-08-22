В Украине снова свирепствует коронавирус: какие симптомы новых подвидов и будет ли карантин

В Украину возвращается коронавирус / © Pixabay

За август 14 летальных случаев из-за ковида — в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и в Киеве.

В Украине распространяют два новых субварианта коронавируса — «Стратус» и «Нибсус». За прошедшую неделю зарегистрировали более трех с половиной тысяч случаев заболевания. Это втрое больше, чем за неделю до этого.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Господин Юрий седьмой раз болеет ковидом. Он из тех, кто в группе риска — перенес два инфаркта и имеет три стента. Предыдущие разы ковид был в легкой форме. Но иммунитет после вируса уже снизился, вакцинацию он делал давно. На этот раз почувствовал сильную слабость, температуру, насморк. Семейный врач сделала кардиограмму и сразу направила в стационар.

Сейчас в этом инфекционном отделении 24 больных в стационаре, и двое очень тяжелых в реанимации. Господин Петр только сегодня начал дышать без кислородной маски. Его ковид начался с сильной одышки. Он в боксе вместе с женой — Марией. Она ухаживала за мужем еще дома, а плохо уже стало, когда пришла навестить его в больнице.

Мария в ремиссии после онкологического заболевания, ее муж онкобольной. Всех, кто имеют тяжелые заболевания, призывают следить за своим здоровьем — особенно в местах скопления людей, потому что ковид с каждым днем набирает обороты.

«Пациенты группы риска это — 60 65+ лет, онкологическая группа, сердечные заболевания они должны наблюдаться врачом и быть доставленным в стационар, потому что и хроническая болезнь может обостриться», — говорит заведующая инфекционным отделением №2 Свято-Михайловской клинической больницы Людмила Минова.

Врачи, которые ежедневно видят пациентов, говорят новый ковид лишь точечно изменил свои симптомы.

«Немножко изменилось течение больше катаральных проявлений — то есть насморка кашля. Больше гайморитов, больше кашля сиплость голоса», — говорят медики.

А вот в лабораториях точно видят изменения. Вот сюда стекаются все ПЦР-тесты из столичных поликлиник. Положительные случаи отправляют в референс-лабораторию. И только там уже могут подтвердить, что это новый подвид — «Стратус».

«Лабораторные исследования показывают, что подавляющее большинство киевлян сейчас болеет подвид Омикрона — „Стратус“. Почему заболеваемость вновь растет летом? Медики объясняют, что ковид молодой вирус и у него еще нет выраженной сезонности и когда отдыхают другие вирусы, например, грипп — ковид прогрессирует», — говорит корреспондентка ТСН.

Только в столице за последнюю неделю заболело в 4 раза больше людей, чем за предыдущие 7 дней.

«Август месяц люди много мигрируют. Плюс у нас постоянные тревоги в бомбоубежищах количество контактов может влиять на уровень заболеваемости, если мы говорим о „Статусе“, то он более быстро распространяется среди людей», — говорит главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Кроме того, что в Украине сейчас привлекает подвид «Стратус», уже лабораторно подтверждено 2 случая еще одного субварианта — под названием «Нимбус». Первый случай зафиксировали в Винницкой области, второй — в Одесской области. Это два субварианта вируса Омикрон. Медики говорят, что они более заразны, однако не вызывают более тяжелого течения заболевания. Однако все равно осложнения приводят к летальному исходу.

Пока нет оснований для карантина ни в одной области Украины. Но есть карантинные мероприятия в отдельных заведениях. Например, в Одесской областной больнице и в перинатальном центре посетителей просят надеть маски.

Карантинные мероприятия в этой больнице ввели после того, как стали фиксировать больных коронавирусом в разных отделениях. Например, в инсультном отделении, где и без того тяжелые пациенты.

90-летняя Лидия тоже попала сюда с инсультом. А ПЦР-тест показал, еще и коронавирус. Правда, пожилая женщина уже идет на поправку. Ее вовремя доставили в больницу.

За последнюю неделю больных в Украине стало втрое больше — зарегистрировали более трех с половиной тысяч случаев. Но в прошлом году в этот же период было более 15 тысяч больных. Поэтому в Минздраве убеждают, что новые субварианты коронавируса не имеют эпидемического потенциала, и не приведут к новой пандемии.

