В Украине снова ввели графики отключения света: где и на сколько

В течение нескольких дней враг не прекращает попыток обесточить всю Украину. 25 марта "Шахедами" РФ атаковала Николаев и Одессу. В последней сообщают об экстренных отключениях света. До сих пор приходят в себя от ударов в Кривом Роге, а в Харькове, несмотря на самые масштабные разрушения объектов критической инфраструктуры, чудом нашли способ возобновить работу метро.

Почему кафиры после долгой паузы снова бьют по энергетике и стоит ли готовиться украинцам к новым блекаутам, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Новый удар по украинской энергетике

25 марта Россия нанесла концентрированный удар по энергетическим объектам в Николаевской и Одесской областях. На два украинских региона ночью летели как ракеты, так и иранские "Шахеды". Сначала враг попытался повредить украинскому ПВО, запустив по Одесщине специальную антирадиолокационную ракету Х-31П, впрочем, неудачно. Далее, волнами полетели дроны, 8 из них сбило ПВО.



Перед атакой дронами из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. По четыре ударных БпЛА были сбиты в Одесской и Николаевской области», — сообщили в Силах обороны юга Украины.

В Николаеве прилет

Впрочем, без разрушений, к сожалению, не обошлось. Коварная тактика врага, а именно маневры прямо над жилыми домами, делают ущерб более тяжелым и опасным. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту. В областном центре обломки дрона ранили людей в частном секторе.



Вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого Шахеда в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Взрывной волной избито несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, другим оказана помощь на месте», — отметили в Силах обороны юга.

Разрушение есть в Одессе

Прилетело и по Одессе. По данным мэрии, там обломками сбитого "Шахеда" повредило энергетический объект. Несмотря на то, что критическая инфраструктура уже подключена к сети, в ДТЭК ситуацию в городе еще называют сложной — там действуют экстренные отключения света. Для экономии в городе 25 марта не будет работать весь электротранспорт.



“В Одессе действуют экстренные отключения света – ситуация в энергосистеме остается сложной. Враг снова нанес ущерб работе энергосистемы. Из-за ночной атаки из строя вышел один из энергообъектов НЭК Укрэнерго. Как следствие без света остались жители Пересыпского района.

Однако ситуация остается сложной – высоковольтные объекты не могут передать всю необходимую городу мощность. ДТЭК Одесские электросети вынуждены применять экстренные отключения в Одессе и Одесском районе области. То есть графики не действуют”.

Ситуация в Харькове

В Харькове энергетики творят настоящие чудеса. Напомним, что 22 марта город получил самый масштабный удар по энергетике. Захватчики выпустили по Харьковщине 21 ракету и полностью обесточили город: без электричества осталось более 700 тысяч жителей, не работали даже светофоры. Тогда мэр Терехов назвал ракетную атаку беспрецедентной, а разрушения самыми масштабными за всю войну. Никаких прогнозов тогда делать никто и не решился, но уже 25 марта в городе заработало метро.

«Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут”, – сообщил Терехов.

Ситуация со светом в городе улучшится примерно через неделю. Об этом 25 марта заявил руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Говорит, Харькову нужно новое оборудование:

“Не хочу давать прогнозы, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней через 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города”.

24 марта Игорь Терехов сообщал, что около 60% жителей города уже подключены к отоплению, а электроснабжение было у 40% горожан. Водоснабжение и водоотвод восстановлено практически во всех домах. Сложности в городе из-за разрушения трансформаторных подстанций и ТЭЦ.

Кривой Рог приходит в себя.

Оправляется от ударов по энергетическим объектам и Кривой Рог. 24 марта рашисты там повредили теплосеть и линию электропередач. Временно в городе действовали графики аварийных отключений света, но уже в сутки ситуация стабилизировалась, заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений.

“Что касается ситуации в Кривом Роге в целом, то все службы города, больницы, социальные учреждения работают. Аварийные графики отключений, введенные вчера днем энергетиками, ночью были отменены. Но ситуация непростая, ликвидация последствий неприятельских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки.

Бьют, чтобы обесточить украинскую оборонку. Именно такую причину возобновления масштабных ударов по энергетике озвучили специалисты Института изучения войны. По мнению аналитиков, россияне пытаются воспользоваться тем, что Украине не хватает не только современных систем ПВО, но и ракет к уже в строю. Атаки будут повторяться снова.

“Усиленные российские удары зимой 2023-2024 годов были нацелены на предприятия украинской оборонно-промышленной базы, а российские удары по энергетической инфраструктуре в начале весны 2024 года, вероятно, преследуют цель разрушить энергетическую сеть, чтобы частично остановить усилия Украины по быстрому расширению -промышленной базы”.

Напомним, что в ночь на 22 марта 2024 года российские войска обстреляли 136 энергетических объектов в Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. В результате удара значительно повреждена крупнейшая в Украине гидроэлектростанция — ДнепроГЭС. Это была самая большая атака на украинскую энергетическую инфраструктуру с февраля 2022 года.



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